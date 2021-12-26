شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هولندا تفرض قواعد جديدة على شركة أبل تتعلق بتطبيقات المواعدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المنظمون الهولنديون من أبل إما السماح لمطوري تطبيقات المواعدة بتقديم أنظمة دفع غير تابعة لشركة أبل لعمليات الشراء داخل التطبيق أو مواجهة عقوبة تصل إلى 50 مليون يورو، وقد أمرت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق (ACM) شركة آبل بتعديل الشروط غير المعقولة في متجر التطبيقات الخاص بها والتي تنطبق على موفري تطبيقات المواعدة.

لكن لا ينطبق هذا القرار الصادر عن السلطة الهولندية على فئات التطبيقات الأخرى مثل الألعاب أو تطبيقات الإنتاجية في الدولة، وكان المنظم يحقق في ممارسات متجر تطبيقات أبل منذ عام 2019، ويعتمد بعض مزودي التطبيقات على متجر تطبيقات أبل ، وتستفيد أبل من هذه التبعية ، وفقًا للمنظمين الهولنديين.

وقال Martijn Snoep ، رئيس الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق : "لدى أبل مسؤوليات خاصة بسبب موقعها المهيمن، ولهذا السبب تحتاج أبل إلى أخذ مصالح مزودي التطبيقات على محمل الجد أيضًا ، ووضع شروط معقولة، وهذا ما نجبر أبل على القيام به بهذا الأمر".

ويدفع مقدمو التطبيقات 99 دولارًا سنويًا لاستخدام متجر التطبيقات، وما يقرب من 85 بالمائة من مزودي التطبيقات يدفعون هذه الرسوم فقط، وعلى أجهزة أيفون، لا يمكن تقديم تطبيقات المواعدة إلا من خلال App Store ، مما يجعل موفري تطبيقات المواعدة يعتمدون بشكل كبير على أبل.

وقالت ACM: "وبالتالي ، فإن مزودي تطبيقات المواعدة ليس لديهم خيار سوى قبول شروط أبل".