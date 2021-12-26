ميزات وسعر تلفاز شاومي الجديد “Mi TV EA70 2022”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة شاومي الصينية اليوم عن جهاز تلفاز Mi TV EA70 2022 الذي يتميز بحجم شاشة 70 إنش، ودقة عرض 4K، وينطلق بسعر 518 دولار.

يتميز Mi TV EA70 2022 بحجم شاشة 70 إنش بدقة 4K أو 3840 في 2160 بيكسل، كما تأتي الشاشة بأبعاد 16:9، ومعدل تحديث 60Hz، وأيضاً سطوع 300nit.

كما تدعم الشاشة تباين 4000:1، وإنتاج ألوان تصل إلى 1.07 مليار لون، أيضاً تضم مكبرات صوتية ستريو، ويدعم جهاز Mi EA70 2022 الذكي معالج Quadcore Cortex A35، مع ذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.

ويأتي جهاز التلفاز بنظام تشغيل الأندوريد وواجهة MIUI for TV 3.0، كما يدعم التحكم بالأوامر الصوتية، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لجهاز تلفاز Mi TV EA70 2022 الذكي في 27 من ديسمبر، بينما يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 31 من ديسمبر.