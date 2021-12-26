شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في 7 خطوات فقط.. كيف يمكنك تحميل وإرسال ستيكرز الكريسماس على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الإحتفال بالكريسماس واحدة من أشهر الإحتفالات في العالم، ففي هذا اليوم ، يرسل الناس التمنيات والتحيات، وبفضل منصات الوسائط الاجتماعية ومنصات المراسلة ، أصبحت الأمور أسهل بكثير في إرسال التحيات والتمنيات للأحباء حتى لمن هم بعيدون، وهناك عدة طرق يمكن للمرء أن يرسل بها التحيات إلى أحبائه باستخدام منصات المراسلة مثل صور GIF ذات الطابع الخاص بعيد الميلاد ، والرموز ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، أصبحت ملصقات WhatsApp مؤخرًا اتجاهًا وهي أيضًا أسهل طريقة لتمديد تحياتك.

وفيما يلى نعرض كيف يمكنك إرسال ستيكرز الكريسماس للأصدقاء كما يلي:

1. افتح متجر Google Play ، وابحث عن Christmas WhatsApp Stickers وقم بتنزيل الملصق الذي يعجبك

2. افتح الملصق الذي تم تنزيله بالنقر فوق الزر فتح في متجر Play

3. اختر الملصقات واضغط على أيقونة "+" أو الزر "إضافة"

4. بمجرد الانتهاء ، توجه إلى WhatsApp وافتح أي نافذة دردشة

5. اضغط على أيقونة Emoji من منطقة النص واضغط على أيقونة الملصقات من الأسفل

6. ابحث عن حزمة الملصقات التي أضفتها للتو

7. اضغط على أي ملصق وأرسله.

لاحظ أن أبل لا تسمح للمستخدمين بتثبيت ملصقات الطرف الثالث لتطبيق WhatsApp، وفي هذه الحالة ، قد ترغب في الحصول على مساعدة من صديق أندرويد وتطلب منه إرسال ملصقات. يمكنك إضافة هذه إلى المفضلة وإرسالها.