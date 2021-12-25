شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يمنع الباحث من لمس وجهة ويرفض الاقتراب منه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة Engineered Arts البريطانية، روبوت يسمى Ameca، وهو الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم الذي يشبه الإنسان، وظهر الروبوت في مشهد وهو يرفض الوصول إلى مساحته الشخصية والاقتراب منه لهذا الحد، ويبعد يد الباحث من لمس وجهه، ولم تكشف الشركة عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأمل Engineered Arts في أن تقدم Ameca للناس لمحة عن المستقبل لأنها تمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم Ameca خصيصًا كمنصة لتطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهي منصة الروبوتات المثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت".

وأضافت الشركة "نحن نركز على أن نقدم لك تقنيات مبتكرة، موثوقة وقابلة للترقية وسهلة التطوير"، وتأسست شركة Engineered Arts في عام 2005 وكان أول روبوت لها "Thespian".

من بين أحدث التطورات، قالت الشركة: "تتفاعل Ameca عندما تدخل الأشياء حيزها الشخصي ".

وبينما لا تستطيع Ameca المشي في الوقت الحالي، تقول الشركة إنها تعمل على نسخة متحركة، وصممت الروبوت ليكون معياريًا وقابل للتحديث.

هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن الروبوت من المشي، حيث قالت الشركة إن المشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت.

وتنتج شركة Engineered Arts أيضًا رأسًا آليًا، يُعرف باسم Adran، يحتوي على 22 مشغلًا مخصصًا تسمح له بتحريك عينيه وفمه تمامًا مثل الإنسان.