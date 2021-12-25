شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل الدخول واستخدام تليجرام على متصفح الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تليجرام ويب هو إصدار قائم على المستعرض من خدمة المراسلة التى تقدم مجموعة مماثلة من الوظائف مثل إصدار الهاتف المحمول، حيث يمكن الوصول إلى أى رسالة ترسلها عبر تليجرام من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمة. إذا كنت تستخدم WhatsApp Web، فهذه الخدمة مشابهة.

باستخدام تليجرام ويب يمكنك إرسال واستقبال الرسائل وملفات الوسائط من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية أيضًا، إذا لم تكن على علم بهذه الخدمة فإننا نوضح لك هنا كيفية استخدام خدمة المراسلة الفورية هذه من متصفح الويب الخاص بك على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر.

قبل متابعة الخطوات التالية تأكد من استخدام أحدث إصدار من متصفح الويب أو تحديثه إلى أحدث إصدار، كذلك تليجرام متاح لأنظمة اندرويد و iOS وويندوز و macOS و Linux.

إليك كيفية استخدام تليجرام ويب الخطوة

1: من متصفح الويب على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب، قم بزيارة موقع تليجرام الرسمى..توصي خدمة الرسائل الفورية بمتصفحات مثل كروم أو فايرفوكس أو سفارى.

الخطوة 2: بمجرد ظهور صفحة تسجيل الدخول إلى تليجرام، تأكد من تحديد البلد، اكتب رقم هاتفك وانقر على زر التالى أو اضغط على Enter.

الخطوة 3: سترى نافذة منبثقة للتأكيد على الشاشة تطالبك بالتحقق مما إذا كنت قد أدخلت رقم الهاتف الصحيح وانقر فوق موافق. سترسل الخدمة رمزًا إلى رقم هاتفك وتحتاج إلى إدخال الرمز للتحقق.

الخطوة 4: بعد هذه الخطوة اضغط على التالى وسيتم تسجيل دخولك إلى حساب تليجرام Web الخاص بك.

سيعرض جميع الرسائل التي أرسلتها عبر الخدمة عبر الأجهزة. هل يجب عليك استخدام تليجرام ويب؟، تليجرام ويب سيكون مفيدًا فى مواقف محددة، على سبيل المثال، إذا كنت في العمل وتريد استخدام تليجرام، فإن إصدار الويب سيتيح لك الوصول إلى جميع الرسائل والملفات المنقولة عبر الخدمة بسرعة عبر المتصفح على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر.

ستتيح لك نسخة الويب من هذه الخدمة أن تحافظ على نفسك بعيدًا عن الانحرافات لأنك لا تحتاج إلى اختيار هاتفك كثيرا.