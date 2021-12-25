شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف تفوق وحدة معالجة Intel Core i7 على آبل M1 Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معالج Alder Lake Intel Core i7-12800H من انتل فى الظهور، حيث تعرض وحدة المعالجة المركزية مستويات أداء مذهلة عند مواجهة شريحة M1 Max من آبل وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ظهرت نظرة ثاقبة على وحدة المعالجة المركزية في البداية في نوفمبر عندما تم اختبارها في كمبيوتر محمول Gigabyte Aorus 15 YE4. حققت شريحة Alder Lake أداءً جيدًا للغاية عند مقارنتها بمعالجات Intel Core i7-11800H و AMD Ryzen 9 5900HX.

ظهر المعالج Core i7-12800H مرة أخرى على Geekbench. تم إجراء ثلاثة اختبارات جديدة على كمبيوتر محمول للألعاب طراز 2022 Razer Blade 15 (RZ09-0421).

والجدير بالذكر أن الدرجات اللاحقة التى ظهرت أعلى بكثير من النتائج التى رأيناها في مقاييس الشهر الماضى.

تحتوى وحدة المعالجة المركزية المحمولة على 14 مركزًا و 20 خيطًا ، بينما يوفر معالج Apple M1 Max الذى يعمل بالكمبيوتر المحمول 2021 MacBook Pro 10 نوى و 10 خيوط.

ومن المؤكد أن هذا الأخير له عيب واضح ولكن مقارنة NotebookCheck بين المعالجات لا تزال تسفر عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام.

وبلغ متوسط ​​درجات Geekbench 5.4 لشريحة M1 Max من Apple ، والتي تستند إلى اختبارين ، 1.773 نقطة للاختبار أحادي النواة و 12636 نقطة للاختبار متعدد النواة.

يُظهر معيار ديسمبر لـ i7-12800H اختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة من 1791 نقطة و 12541 نقطة على التوالي. وبالتالى يتفوق معالج Apple على معالج i7-12800H فى التشغيل متعدد النواة (+ 0.76٪) ، لكن السيليكون الذي تنتجه Intel يحتل الصدارة بنسبة + 1.02٪ في الأداء أحادي النواة.

بينما يتلقى معالج Intel القادم نتائج ملحوظة في جميع المجالات، إلا أنه يتمتع بميزة أساسية وخيطية مميزة على M1 Max الكفاءة الحرارية هى جانب آخر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار.

وأحد التحسينات التي تقدمها أحدث منتجات السيليكون على سابقاتها القائمة على Intel هو حقيقة أنها تنتج قدرًا كبيرًا من الأداء مع الحفاظ على استهلاك الطاقة عند مستويات لا تتطلب الكثير من الطاقة.

فيما يتعلق بكيفية أداء شريحة Alder Lake مقابل معالج AMD ، فإن النتيجة أحادية النواة Intel Core i7-12800H هي + 18.69% عن معالج Ryzen 9 5900HX ، الذي يحتوى على 8 نوى. فيما يتعلق بالاختبار متعدد النواة، كانت النتائج أكثر ملاءمة لوحدة المعالجة المركزية Intel مع ميزة + 54.66% على سيليكون AMD.

Core i7-12800H من Intel ، وهو جزء من مجموعة Alder Lake-Pوالقادمة المصممة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، تستخدم البنية الهجينة للرقاقة من الجيل الثاني عشر والتي تتكون من نوى عالية الأداء ونوى موفرة للطاقة. مع وضع ذلك فى الاعتبار، فليس من المستغرب أن يقدم المعالج نتائج أفضل مقارنةً بمعالج Ryzen 9 5900HX والجيل الحادى عشر من رقائق Core i7-11800H المستندة إلى Tiger Lake.