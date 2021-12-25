شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة روسية تغرم جوجل وميتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت محكمة في موسكو، إنها فرضت غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على شركة ألفابت جوجل لما قالت إنه فشل متكرر في حذف محتوى تعتبره روسيا غير قانوني، وهي أول غرامة مالية من نوعها في روسيا، وقد زادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام في حملة وصفها النقاد بأنها محاولة من قبل السلطات الروسية لممارسة سيطرة أشد على الإنترنت ، وهو أمر يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

وقالت جوجل في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستدرس حكم المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من الخطوات، وفي وقت لاحق، غرمت المحكمة Meta Platforms الشركة الأم لفيس بوك بحوالي 2 مليار روبل (27.15 مليون دولار) للأسباب نفسها، وقالت منظمة مراقبة الاتصالات الروسية ، روسكومنادزور ، إن فيس بوك وإنستجرام أخفقا في إزالة ألفي قطعة تنتهك القوانين الروسية بينما تحتفظ جوجل بـ 2600 قطعة من المحتوى المحظور.

وقد فرضت روسيا غرامات صغيرة على شركات التكنولوجيا الأجنبية طوال هذا العام ، لكن هذه العقوبات تمثل المرة الأولى التي تفرض فيها نسبة مئوية من مبيعات الشركات الروسية السنوية ، مما أدى إلى زيادة مبلغ الغرامة بشكل كبير، ولم تحدد النسب ، على الرغم من أن حسابات رويترز تظهر أن غرامة Google تزيد قليلا عن 8٪.

وأمرت روسيا الشركات بحذف المنشورات التي تروج لتعاطي المخدرات والتسلية الخطرة ، ومعلومات عن أسلحة ومتفجرات محلية الصنع ، وكذلك تلك التي نشرتها جماعات تصنفها على أنها متطرفة أو إرهابية،