شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملياردير يابانى يحث قادة العالم على السفر إلى الفضاء بعد تجربة 12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الذي دفع 80 مليون دولار مقابل إقامة لمدة 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية، قادة العالم على القيام بنفس الرحلة لأنهم سيرون ويعاملون الأرض بشكل مختلف، وقال يوساكو مايزاوا في مؤتمر صحفي "أود أن يقوم أكبر عدد ممكن من الناس.. وأكبر عدد من الأشخاص ذوي القوة والنفوذ بزيارة الفضاء".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف الملياردير الياباني، "سيرون الأرض بشكل مختلف ويعاملونها بشكل مختلف تمامًا"، بينما لم يقر بالتكلفة الباهظة للغاية لمراقبة الكوكب من الفضاء.

وعلى الرغم من عدم تأكيد السعر الدقيق للرحلة، إلا أن مايزاوا قال إن التقارير التي تفيد بأنه أنفق 80 مليون دولار في رحلته كانت دقيقة إلى حد كبير.

كما قال مايزاوا، إن 12 يومًا على متن المختبر المداري العملاق لم يكن وقتًا كافيًا، لأن الأمر يستغرق بعض الوقت للتكيف مع البيئة، مضيفا أن الطول المثالي لهذا النوع من الرحلات سيكون 20 يومًا.

حلم الملياردير التالي هو اصطحاب ثمانية أشخاص معه في مهمة 2023 حول القمر، التي يديرها إيلون ماسك من خلال شركته SpaceX.

وكان انطلق مايزاوا مع مساعده يوزو هيرانو ورائد الفضاء ألكسندر ميسوركين إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر وعادوا إلى الوطن في 20 ديسمبر.

قال مايزاوا بعد فترة وجيزة من عودته إلى الأرض: "أكثر اللحظات التي لا تنسى كانت عندما رأيت محطة الفضاء الدولية من سويوز قبل الالتحام مباشرة وعندما دخلنا بعد الالتحام".

واعترف بأن سياحة الفضاء هي في الغالب للأثرياء الآن، لكنه أضاف أن أولئك الذين يشرعون في السفر إلى الفضاء يجب أن يكونوا مستعدين لتحديات أخرى، قائلا "نعم ، لا يزال الأمر مكلفًا إلى حد ما ، لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط".

وأوضح، "يستغرق جسمك وقتًا للتكيف في هذه البيئة، ويستغرق التدريب على حالات الطوارئ بضعة أشهر على الأقل".

يمكن الوصول إلى هذه الرحلات السياحية فقط لأولئك الذين لديهم الوقت واللياقة البدنية والذين يستطيعون تحمل تكاليفها، لكننا لا نعرف ما إذا كان هذا سيظل هو الحال في غضون 10 سنوات أو 20 عامًا.