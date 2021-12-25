شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أشخاص من أربع دول يحتفلون بعيد الميلاد فى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقضي عشر رواد فضاء عيد الميلاد خارج كوكب الأرض، من أربع دول مختلفة، وذلك بمحطة الفضاء الدولية (ISS) ومحطة الفضاء تيانجونج الصينية، كان أول البشر الذين قضوا عيد الميلاد في الفضاء هم رواد الفضاء الأمريكيون فرانك بورمان وجيمس لوفيل وويليام أندرس، أول من غادر مدار الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، احتفل الثلاثي بهذه المناسبة في عام 1968 على متن أبولو 8، حيث قاموا بنقل لقطات شهيرة إلى الأرض في عشية عيد الميلاد، وتشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في 64 دولة قاموا بضبط البث المباشر، وهو ما يعادل واحدًا من كل أربعة أفراد على قيد الحياة في ذلك الوقت.

وسيقضي الأفراد التالية أسماؤهم يوم عيد الميلاد هذا العام في مدار أرضي منخفض.

7 أشخاص في محطة الفضاء الدولية:

كايلا بارون (الولايات المتحدة)

رجا شاري (الولايات المتحدة)

بيوتر دوبروف (روسيا)

توماس مارشبورن (الولايات المتحدة)

ماتياس مورير (ألمانيا)

أنطون شكابلروف (روسيا)

مارك فاندي هي (الولايات المتحدة)

3 أشخاص في محطة تيانجونج الفضائية:

يي جوانجفو (الصين)

وانج يابينج (الصين)

زاي زيجانج (الصين)

ويستمتع الفريق بتناول وجبة احتفالية من كبد البط على التورتيلا المكسيكية ولحم الخنزير المملح مع العدس، فأصبح قضاء عيد الميلاد في الفضاء أمر معتاد منذ بدأ الوجود البشري الدائم في الفضاء الذى بدأ في 2 نوفمبر 2000.