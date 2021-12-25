علوم وتكنولوجيا

باقات المفوتر من Stc

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ايمن السيد 0 تبليغ

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باقات المفوتر الجديدة من Stc هي من الباقات المميزة التي تعطيك انترنت سوشيال وبيانات ومكالمات والمزيد علي حسب سعر الباقة حيث أن الشركة قامت بتوفير 6 أنظمة مختلفة في باقات المفوتر هي مفوتر بيسك ومفوتر 2 ومفوتر3 ومفوتر+3 ومفوتر 4 ومفوتر ماكس، في هذا المقال سنتعرف علي جميع باقات المفوتر من Stc.

باقات المفوتر من Stc 1

جدول المحتويات

باقات المفوتر الجديدة من Stc

يمكنك ان تقارن بين انواع باقات المفوتر المختلفة والتعرف عليها واختيار ماهي الباقة المناسبه لك من حيث الاستخدام الذي تحتاجه و الميزانية التي وضعتها لذلك، خدمة 5G مفعلة تلقائيًا لجميع الباقات فلا فارق بين باقة والأخرى من هذه الناحية.

مفوتر بيسك

مفوتر 2

مفوتر 3

مفوتر +3

مفوتر 4

مفوتر ماكس

 80.5 ريال

138 ريال

264.5 ريال

264.5 ريال

517.5 ريال

920 ريال

إنترنت البيانات

3 جيجابايت

إنترنت البيانات

8 جيجابايت

إنترنت البيانات

100 جيجابايت

إنترنت البيانات

100 جيجابايت

إنترنت البيانات

لا محدود بدون سياسة الاستخدام العادل

إنترنت البيانات

لا محدود بدون سياسة الاستخدام العادل

بيانات التواصل الاجتماعي

3 جيجابايت

بيانات التواصل الاجتماعي

8 جيجا

stcwifi (إنترنت واي فاي)

100 جيجابايت

بيانات التواصل الاجتماعي

لا محدود

دقائق و رسائل لجميع الشبكات

لا محدود

دقائق و رسائل لجميع الشبكات

لا محدود

stcwifi
(إنترنت واي فاي)

3 جيجابايت

stcwifi
(إنترنت واي فاي)

8 جيجابايت

دقائق داخل الشبكة

لا محدودة

stcwifi
(إنترنت واي فاي)

100 جيجابايت

اشتراك مجاني

في تطبيق جوّي تي ڤي

اشتراك مجاني

في تطبيق جوّي تي ڤي

دقائق داخل الشبكة

100 دقيقة

دقائق داخل الشبكة

لا محدودة

دقائق خارج الشبكة

1000 دقيقة

دقائق داخل الشبكة

لا محدودة

اشتراك مجاني في الشرائح المتعددة للعملاء الجدد

إنترنت تجوال

لامحدود

دقائق خارج الشبكة

غير متوفر

دقائق خارج الشبكة

200 دقيقة

رسائل داخل الشبكة

لا محدودة

دقائق خارج الشبكة

1000 دقيقة

إنترنت تجوال

1 جيجابايت

انترنت ومكالمات لا محدودة عند التجوال في الامارات والكويت والبحرين وعمان

رسائل داخل الشبكة لا

محدودة

رسائل داخل الشبكة

لامحدودة

مكالمات التجوال الصادرة المحلية وإلى 100 دقيقة

مكالمات التجوال الصادرة المحلية وإلى السعودية
200 دقيقة

رسائل خارج الشبكة

1000 رسالة

stcwifi (إنترنت واي فاي)

لا محدود

خصم الأجهزة الذكية
3600 ريال / 12 شهرًا
5400 ريال / 18 شهرًا
7200 ريال / 24 شهرًا

stcwifi (إنترنت واي فاي)

لا محدود

ملاحظات هامة

  • الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 15% وتصبح السرعة بعد تجاوز الحد اليومي 512 كيلوبت/ثانية بالإنترنت)
  • “إنترنت واي فاي” مجاني عبر شبكات الواي فاي الخاصة بـstc في جميع أنحاء المملكة داخل المجمعات التجارية والمقاهي والأماكن العامة.
  • المكالمات لأرقام الرموز الثلاثية وأرقام خدمة عملاء المشغلين الاخرين وأرقام الطوارئ تحسب مجانا.
  • سعر المكالمة 23 هللة للدقيقة بعد استهلاك الدقائق المجانية داخل الشبكة ويتم احتساب 34.5 هللة للدقيقة بعد استهلاك الدقائق المجانية خارج الشبكة.
  • سعر الرسالة 28.75 هللة بعد استهلاك الرسائل المجانية داخل أو خارج الشبكة

مميزات خاصة بباقة مفوتر 4 وباقة مفوتر ماكس

  • دقائق وبيانات التجوال
  • تطبيق جوّي تي في

باقات المفوتر من Stc 2

ميزة إنترنت لا يتوقف “إنترنت ما يوقّف”

عند استهلاكك الكامل لباقتك المفوترة لن ينقطع عنك الإنترنت كما كان يحدث في السابق، من خلال خدمة “إنترنت ما يوقّف” ستكون متصل بالانترنت دائماً حتي ولو أنهيت كل كمية الجيجابايتس المتاحة لك بحد اقصي 8 جيجابايت إضافية على باقة مفوتر 2 و 24 جيجابايت إضافية على باقة مفوتر 3، لكن سرعة الإنترنت سيتم تخفيضها إلى 256 كيلوبايت / ثانية، كل ذلك بدون اي مصاريف اضافية حيث ان سعر الباقة يشمل هذه الميزة ولا تحتاج الي اشتراك حيث انها مضافة بالفعل الي باقتك

كيفية الاشتراك في كل باقة من الباقات المفوترة الجديدة

  • للاشتراك في باقة مفوتر بيسك أرسل 4091 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي
  • للاشتراك في باقة مفوتر 2 أرسل 4092 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي
  • للاشتراك في باقة مفوتر 3 أرسل 4093 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي
  • للاشتراك في باقة مفوتر 3+ أرسل 4096 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي
  • للاشتراك في باقة مفوتر 4 أرسل 4094 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي
  • للاشتراك في باقة مفوتر ماكس أرسل 4095 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو ماي اس تي سي

باقات المفوتر من Stc 3

كيفية معرفة الرصيد المتبقي والاستهلاك الخاص بك من باقات المفوتر الجديدة

يمكنك معرفة كل ماتبقي من رصيدك او البيانات المتبقية او الدقائق وغيرها من خلال

  • إرسال رسالة نصية بالرمز 2220 أو كلمة رصيد أو كلمة balance إلى الرقم 900
  • تطبيق ماي اس تي سي.

طرق الاشتراك في الباقات

يمكنك الاشتراك في الباقات من خلال احدي الطرق الأربعة التالية :

  • موقع خدماتي
  • تطبيق mystc
  • أرسل 4080 إلى 900
  • زيارة أحد فروع الشركة.

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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