باقات المفوتر الجديدة من Stc هي من الباقات المميزة التي تعطيك انترنت سوشيال وبيانات ومكالمات والمزيد علي حسب سعر الباقة حيث أن الشركة قامت بتوفير 6 أنظمة مختلفة في باقات المفوتر هي مفوتر بيسك ومفوتر 2 ومفوتر3 ومفوتر+3 ومفوتر 4 ومفوتر ماكس، في هذا المقال سنتعرف علي جميع باقات المفوتر من Stc.

جدول المحتويات

باقات المفوتر الجديدة من Stc

يمكنك ان تقارن بين انواع باقات المفوتر المختلفة والتعرف عليها واختيار ماهي الباقة المناسبه لك من حيث الاستخدام الذي تحتاجه و الميزانية التي وضعتها لذلك، خدمة 5G مفعلة تلقائيًا لجميع الباقات فلا فارق بين باقة والأخرى من هذه الناحية.

مفوتر بيسك مفوتر 2 مفوتر 3 مفوتر +3 مفوتر 4 مفوتر ماكس 80.5 ريال 138 ريال 264.5 ريال 264.5 ريال 517.5 ريال 920 ريال إنترنت البيانات 3 جيجابايت إنترنت البيانات 8 جيجابايت إنترنت البيانات 100 جيجابايت إنترنت البيانات 100 جيجابايت إنترنت البيانات لا محدود بدون سياسة الاستخدام العادل إنترنت البيانات لا محدود بدون سياسة الاستخدام العادل بيانات التواصل الاجتماعي 3 جيجابايت بيانات التواصل الاجتماعي 8 جيجا stcwifi (إنترنت واي فاي) 100 جيجابايت بيانات التواصل الاجتماعي لا محدود دقائق و رسائل لجميع الشبكات لا محدود دقائق و رسائل لجميع الشبكات لا محدود stcwifi

(إنترنت واي فاي) 3 جيجابايت stcwifi

(إنترنت واي فاي) 8 جيجابايت دقائق داخل الشبكة لا محدودة stcwifi

(إنترنت واي فاي) 100 جيجابايت اشتراك مجاني في تطبيق جوّي تي ڤي اشتراك مجاني في تطبيق جوّي تي ڤي دقائق داخل الشبكة 100 دقيقة دقائق داخل الشبكة لا محدودة دقائق خارج الشبكة 1000 دقيقة دقائق داخل الشبكة لا محدودة اشتراك مجاني في الشرائح المتعددة للعملاء الجدد إنترنت تجوال لامحدود دقائق خارج الشبكة غير متوفر دقائق خارج الشبكة 200 دقيقة رسائل داخل الشبكة لا محدودة دقائق خارج الشبكة 1000 دقيقة إنترنت تجوال 1 جيجابايت انترنت ومكالمات لا محدودة عند التجوال في الامارات والكويت والبحرين وعمان رسائل داخل الشبكة لا محدودة رسائل داخل الشبكة لامحدودة مكالمات التجوال الصادرة المحلية وإلى السعودية 100 دقيقة مكالمات التجوال الصادرة المحلية وإلى السعودية

200 دقيقة رسائل خارج الشبكة 1000 رسالة stcwifi (إنترنت واي فاي) لا محدود خصم الأجهزة الذكية

3600 ريال / 12 شهرًا

5400 ريال / 18 شهرًا

7200 ريال / 24 شهرًا stcwifi (إنترنت واي فاي) لا محدود

ملاحظات هامة

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 15% وتصبح السرعة بعد تجاوز الحد اليومي 512 كيلوبت/ثانية بالإنترنت)

“إنترنت واي فاي” مجاني عبر شبكات الواي فاي الخاصة بـstc في جميع أنحاء المملكة داخل المجمعات التجارية والمقاهي والأماكن العامة.

المكالمات لأرقام الرموز الثلاثية وأرقام خدمة عملاء المشغلين الاخرين وأرقام الطوارئ تحسب مجانا.

سعر المكالمة 23 هللة للدقيقة بعد استهلاك الدقائق المجانية داخل الشبكة ويتم احتساب 34.5 هللة للدقيقة بعد استهلاك الدقائق المجانية خارج الشبكة.

سعر الرسالة 28.75 هللة بعد استهلاك الرسائل المجانية داخل أو خارج الشبكة

مميزات خاصة بباقة مفوتر 4 وباقة مفوتر ماكس

دقائق وبيانات التجوال

تطبيق جوّي تي في

ميزة إنترنت لا يتوقف “إنترنت ما يوقّف”

عند استهلاكك الكامل لباقتك المفوترة لن ينقطع عنك الإنترنت كما كان يحدث في السابق، من خلال خدمة “إنترنت ما يوقّف” ستكون متصل بالانترنت دائماً حتي ولو أنهيت كل كمية الجيجابايتس المتاحة لك بحد اقصي 8 جيجابايت إضافية على باقة مفوتر 2 و 24 جيجابايت إضافية على باقة مفوتر 3، لكن سرعة الإنترنت سيتم تخفيضها إلى 256 كيلوبايت / ثانية، كل ذلك بدون اي مصاريف اضافية حيث ان سعر الباقة يشمل هذه الميزة ولا تحتاج الي اشتراك حيث انها مضافة بالفعل الي باقتك

كيفية الاشتراك في كل باقة من الباقات المفوترة الجديدة

للاشتراك في باقة مفوتر بيسك أرسل 4091 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي

للاشتراك في باقة مفوتر 2 أرسل 4092 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي

للاشتراك في باقة مفوتر 3 أرسل 4093 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي

للاشتراك في باقة مفوتر 3+ أرسل 4096 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي

للاشتراك في باقة مفوتر 4 أرسل 4094 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو تطبيق ماي اس تي سي

للاشتراك في باقة مفوتر ماكس أرسل 4095 إلى 900 أو عبر موقع خدماتي أو ماي اس تي سي

كيفية معرفة الرصيد المتبقي والاستهلاك الخاص بك من باقات المفوتر الجديدة

يمكنك معرفة كل ماتبقي من رصيدك او البيانات المتبقية او الدقائق وغيرها من خلال

إرسال رسالة نصية بالرمز 2220 أو كلمة رصيد أو كلمة balance إلى الرقم 900

تطبيق ماي اس تي سي.

طرق الاشتراك في الباقات

يمكنك الاشتراك في الباقات من خلال احدي الطرق الأربعة التالية :