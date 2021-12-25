فيديو.. ناسا تطلق أكبر وأقوى تلسكوب فضائي صنعه الإنسان

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

نجحت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” في إطلاق أكبر تلسكوب فضائي صنعه الإنسان، السبت.

واصطحب صاروخ “أريان 5” تلسكوب “جيمس ويب” إلى الفضاء من قاعدة كورو.

وكان إطلاق التلسكوب “جيمس ويب”، وهو الأقوى على الإطلاق، تأجل ثلاث مرات منذ وصوله إلى قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية في أكتوبر الفائت.

وأرجئ الإطلاق المرة الأولى خلال التحضيرات للتلسكوب نهاية الشهر الفائت، فيما حصل ذلك مرة ثانية جراء مشكلة في الاتصال مع النظام على الأرض.

والثلاثاء، تسببت “الأحوال الجوية المتردية” في تأخير الإطلاق مرة جديدة، وفق بيان لوكالة ناسا.

وبُني هذا التلسكوب، الجوهرة الهندسية الفائقة التعقيد، في الولايات المتحدة تحت إشراف “ناسا”، ويتضمّن أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

وسوف تشمل مهمّته اكتشاف مراحل الفضاء كلّها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكيل المجرات الأولى. وسيوضع في مدار حول الشمس على بعد كيلومتر ونصف من الأرض.