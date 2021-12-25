«الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية ديسمبر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس القادم، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس خلال تلك الفترة:

خلال يوم السبت 25 ديسمبر:

تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن الأحد 26 ديسمبر:

تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبداية من الثلاثاء 28 ديسمبر إلى الخميس 30 ديسمبر 2021:

تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال تلك الفترة:

- السبت 25 ديسمبر 2021:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 223 درجة والصغرى 9 درجات.

- الأحد 26 ديسمبر 2021:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- الاثنين 27 ديسمبر 2021:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- الأربعاء 29 ديسمبر 2021:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 10 درجات.