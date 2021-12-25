شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائى.. قادر على رؤية الظواهر الكونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عصر جديد فى علم الفلك مع الإطلاق الناجح لأقوى تلسكوب فضائى فى العالم، حيث انطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائى بأمان فى وقت مبكر من صباح اليوم بعد تأخيرات طويلة وفقًا لما نقله موقع Digitartlends.

تم إطلاق التلسكوب بواسطة صاروخ آريان 5 من ميناء الفضاء الأوروبى فى كورو ، جيانا الفرنسية فى الساعة 7:20 صباحًا بالتوقيت الشرقى يوم السبت 25 ديسمبر، خاصة أنه تعاون مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، وهو المقصود أن يكون خلفًا لتلسكوب هابل الفضائى المحبوب. فى الوقت الحالى، سيواصل هابل عملياته، وجمع البيانات بشكل أساسى فى الطول الموجى للضوء المرئى ، بينما سيركز جيمس ويب فى الغالب على الملاحظات فى الطول الموجى للأشعة تحت الحمراء.

جيمس ويب مسلح بأحدث الأدوات العلمية، ولأنه لا يتعين عليه أن ينظر عبر الغلاف الجوى للأرض كما تفعل التلسكوبات الأرضية، فإنه سيكون قادرًا على رؤية الظواهر الكونية بتفاصيل أكبر من أى وقت مضى.

وسيسمح ذلك باستخدامه لإجراء أبحاث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، من فحص الثقوب السوداء، إلى النظر فى بعض أقدم المجرات، إلى استكشاف الكواكب الخارجية لمعرفة ما إذا كانت تحتوى على أغلفة جوية.

وقال توماس زوربوشن، المدير المشارك لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا: "إن الوعد العلمى يخطف الأنفاس". "الاكتشافات التى تتراوح بين تصوير المجرات الأولى فى الكون، وتحليل الغلاف الجوى للكواكب التى تدور حول نجوم أخرى فى مجرتنا، وحتى اكتشاف الاكتشافات فى نظامنا الشمسى - يعد تلسكوب ويب الفضائى حلمًا تحقق لعلماء الفلك وعشاق العلوم على حدٍ سواء."

قبل أن يبدأ ويب استكشافاته العلمية، يجب وضع التلسكوب وفحص أدواته، فى غضون أسبوع ، سيفتح التلسكوب حاجبه الشمسى والذى سيحمى التلسكوب من حرارة الشمس وإشعاعها. يسافر التلسكوب حاليًا عبر الفضاء فى طريقه إلى موقعه النهائى الذى يدور حول الشمس، فى وضع يسمى نقطة لاجرانج الثانية.

سيحتاج Webb بعد ذلك إلى اختبار أجهزته، والتى سيتم تشغيلها واحدة تلو الأخرى. يجب أيضًا تعديل مرايا التلسكوب، ويجب أن يكون Webb قادرًا على التقاط صور عالية الجودة فى غضون بضعة أشهر. من خلال فحص الأدوات ومعايرتها، يجب أن يكون Webb قادرًا على بدء مهمته العلمية فى غضون ستة أشهر تقريبًا.