يتميز P50 Pocket القابل للطي من Huawei بشاشة خارجية دائرية مثالية للإشعارات

أعلنت شركة Huawei رسميًا عن P50 Pocket، وهو هاتف ذكي قابل للطي كهاتف Z Flip يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم 1 بوصة للوصول السريع إلى الاختصارات والإشعارات. تم إطلاق الجهاز في الصين يوم 23 ديسمبر 2021، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية (والتي تعني أن Huawei لا تستطيع استخدام التكنولوجيا الرئيسية مثل خدمات جوجل الخاصة بنظام اندرويد) تعني أن P50 Pocket لن يكون له أي تأثير خارج الصين.

جدول المحتويات

P50 Pocket Premium Edition

نشرت Huawei الهاتف في وقت سابق من هذا الشهر جلسة تصوير تركز على P50 Pocket Premium Edition الذي ظهر في Harper’s Bazaar China، تم إنشاء هذا الإصدار من الجهاز مع المصمم الهولندي Iris van Herpen، له لون ذهبي أو فضي، ونمط ثلاثي الأبعاد على السطح الخارجي، وهو نموذج لعمل فان هيربن حيث يشبه الريش أو الأوراق، P50 Pocket هو الهاتف الثالث القابل للطي من هواوي، ولكنه أول هاتف يستخدم تصميم ينغلق على نفسه بتصميم Clampshell.

اقرأ أيضاً : جهاز UltraGear 17G90Q أول لابتوب للألعاب من LG

يركز عرض مبيعات Huawei لـ P50 Pocket ، على قابلية الجهاز للجيب

الشاشة بحجم 6.9 بوصة من نوع Foldable OLED، بنسبة أبعاد 21:9 ومعدل تحديث 120 هرتز، يزن الجهاز 190 جرامًا وسمكه 7.2 ملم فقط (قارنته Huawei بجهاز iPhone 13 Pro Max الذي يزن 238 جرامًا وسمكه 7.65 ملم)، يحتوي الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 888 4G، وبطارية 4000mAh، ويعمل بنظام Harmony OS 2 من Huawei.

كاميرا P50 Pocket

تحتوي مجموعة الكاميرا الرئيسية في P50 Pocket على مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة “فائقة الطيف” بدقة 32 ميجابكسل والتي تقول هواوي إنها تلتقط نطاقًا أكبر من الألوان، هناك كاميرا مدمجة في الشاشة الرئيسية، لكن هواوي تشير الى أن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل استخدام الكاميرا الرئيسية أكثر ملاءمة لالتقاط صور سيلفي، مع شاشة غطاء بحجم 1 بوصة، يمكن استخدام الشاشة الدائرية الخارجية لجهاز P50 Pocket لعرض الاختصارات والأدوات المختلفة، كما يمكن الوصول إلى المعلومات الأساسية مثل الاتجاهات خطوة بخطوة بشكل أفضل.

شاشة الغطاء

تضع Huawei “شاشة الغطاء” نفسها كجزء كبير من جاذبية P50 Pocket، بالإضافة إلى عرض الإشعارات أو الوقت، يمكن استخدام الشاشة للأدوات، مما يتيح للمستخدمين التحكم في المقاطع الصوتية واتباع الإرشادات وما إلى ذلك، لذلك على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم هاتفك للتنقل في مدينة جديدة فستعرض شاشة الغلاف اتجاهات خطوة بخطوة، بدلاً من إجبارك على فتح الشاشة الرئيسية الكبيرة مقاس 6.9 بوصة للتحقق من شيء.

مفصل جديد لا يترك فجوة بين الشاشات

يحتوي P50 Pocket أيضًا على مفصلة جديدة لا تترك فجوة بين انصفي الهاتف عند طيه يُقارن هذا بشكل إيجابي بأجهزة مثل Samsung Galaxy Z Flip3، الذي يحمل فجوة بسيطة بين نصفي الهاتف، يحتوي P50 Pocket أيضًا على ميزة فتح الهاتف عن طريق الوجه على كل من الشاشة الرئيسية والغطاء، ومستشعر فتح بصمات الأصابع المثبت على الجانب – وهو سهل الاستخدام عندما لا يزال العديد من الأشخاص يرتدون أقنعة بسبب الوباء.

طرح Huawei P50 Pocket

بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين مقابل 8988 ين (حوالي 1400 دولار)، في حين أن الإصدار الأعلى المتميز مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين يتم بيعه مقابل 10988 ين (حوالي 1700 دولار)، الإصدار الأساسي متوفر باللونين الأسود والأبيض، بينما الإصدار المتميز متوفر باللون الفضي أو الذهبي.

خلال عرض تقديمي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هواوي ريتشارد يو، إن التصميم الصدفي يوفر طريقة أكثر دقة للأجهزة القابلة للطي. قال يو: “إنه دقيق ورائع للغاية”. “نريد أن نجلب لك الأناقة أثناء التنقل.”

اقرأ أيضاً : اتهامات لشركة Tesla بأنها تسمح للسائقين بلعب ألعاب الفيديو أثناء ركوب السيارات