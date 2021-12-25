شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة خصوصية جديدة قادمة لمتصفح DuckDuckGo تقلق "كروم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل DuckDuckGo ، الشركة التي اشتهرت بمحرك البحث الذي يركز على الخصوصية والذي يحمل نفس الاسم، على نسخة متصفح لسطح المكتب والتى ستركز على تجنب أن يتم تعقب تجربتك على الويب بالكامل، وفي منشور على المدونة الرسمية، قدم الرئيس التنفيذي لشركة DuckDuckGo جبريل واينبرج لمحة عن الشكل الذي سيبدو عليه المتصفح القادم ويلاحظ أنه يمكننا أن نتوقع أن يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها تطبيق التصفح الخاص به على الهاتف المحمول.

ويوضح Weinberg أن متصفح سطح المكتب سيوفر "حماية خصوصية قوية" بشكل افتراضي ، دون الحاجة إلى التبديل بين أي إعدادات أمان مخفية، ومثل تطبيق الهاتف ، سيأتي مكافئ سطح المكتب مع زر "Fire" نفسه الذي يمسح على الفور جميع محفوظات الاستعراض والبيانات المخزنة وعلامات التبويب بنقرة واحدة.

وقد تم تصميمه أيضًا حول "محركات العرض التي يوفرها نظام التشغيل" - كما هو الحال على الهاتف المحمول - والتي يقول Weinberg إنها ستنشئ واجهة أكثر إتقانًا وتتخلص من أي فوضى تأتي مع المتصفحات السائدة، كما يدعي أن الاختبارات المبكرة للمتصفح تشير إلى أنه "أسرع بشكل ملحوظ" من Google Chrome.

المتصفح حاليًا في اختبار تجريبي مغلق على macOS ، لكن تغريدة من Weinberg تلمح إلى أن DuckDuckGo يعده لنظام التشغيل Windows أيضًا. ليست هناك معلومات عن موعد إتاحة متصفح سطح المكتب للجمهور.

في الشهر الماضي ، قدمت DuckDuckGo أداة مضمنة لتطبيقها لتصفح الأجهزة المحمولة والتي من المفترض أن تمنع التطبيقات من تتبع المستخدمين على Android، وفي يوليو ، أطلقت الشركة خدمة حماية البريد الإلكتروني التي تقول إنها ستزيل أي أدوات تعقب مرتبطة برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.