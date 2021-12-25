شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد جوجل وفيس بوك.. مايكروسوفت تنسحب من المشاركة فى معرض CES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة The Verge أن مايكروسوفت أصبحت أحدث شركة تكنولوجية كبرى تنسحب من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) الشهر المقبل بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا أوميكرون.

وتنضم مايكروسوفت إلى شركات أخرى بما في ذلك General Motors Co و Alphabet Inc's Google التي لن تحضر CES شخصيًا في لاس فيجاس في أوائل يناير بسبب ارتفاع إصابات COVID-19 التي أثارها متغير Omicron سريع الانتشار.

وقد قررت الشركة عدم المشاركة شخصيًا بعد مراجعة أحدث البيانات حول بيئة COVID-19 ، حسبما أفادت Verge نقلاً عن متحدث باسم الشركة، ولم ترد مايكروسوفت على الفور على طلب التعليق، وقال مسؤولو CES إن الحدث سيستمر بشكل شخصي في الفترة من 5 إلى 8 يناير مع "إجراءات أمان قوية مطبقة" ، والتي تشمل متطلبات التطعيم وإخفاء وتوافر اختبارات COVID-19.