علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بعد جوجل وفيس بوك.. مايكروسوفت تنسحب من المشاركة فى معرض CES

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة The Verge أن مايكروسوفت أصبحت أحدث شركة تكنولوجية كبرى تنسحب من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) الشهر المقبل بسبب المخاوف من انتشار فيروس أوميكرون.

 

وتنضم مايكروسوفت إلى شركات أخرى بما في ذلك General Motors Co و Alphabet Inc's Google التي لن تحضر CES شخصيًا في لاس فيجاس في أوائل يناير بسبب ارتفاع إصابات COVID-19 التي أثارها متغير Omicron سريع الانتشار.

 

وقد قررت الشركة عدم المشاركة شخصيًا بعد مراجعة أحدث البيانات حول بيئة COVID-19 ، حسبما أفادت Verge نقلاً عن متحدث باسم الشركة، ولم ترد مايكروسوفت على الفور على طلب التعليق، وقال مسؤولو CES إن الحدث سيستمر بشكل شخصي في الفترة من 5 إلى 8 يناير مع "إجراءات أمان قوية مطبقة" ، والتي تشمل متطلبات التطعيم وإخفاء وتوافر اختبارات COVID-19.

 

وكانت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc، وشركة تيك توك، وكذلك شركة Waymo لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، قد انضمو في وقت سابق إلى الشركات التي لم تعد تحضر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وجه لوجه في أوائل الشهر المقبل بسبب ارتفاع إصابات COVID-19، فقال متحدث باسم جوجل في بيان: "بعد دراسة متأنية قررنا الامتناع عن التواجد في أرض العرض في CES 2022"، مضيفًا أن جوجل ستواصل تحديد ودعم الفرص الافتراضية.

 

ووفقا لما ذكره موقع " gadgetsnow"، قالت وايمو في تدوينة إنها تأمل في المشاركة فعليًا إن أمكن في حدث لاس فيجاس، والذي يجذب تقليديًا أكثر من 180 ألف شخص من جميع أنحاء العالم لمناقشة التقنيات الناشئة والاحتفال طوال الليل مع جهات الاتصال التجارية، كما قالت شركة تيك توك المملوكة لشركة ByteDance إنها ستقيم حدثًا افتراضيًا للشركاء والمعلنين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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