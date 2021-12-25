تكنولوجيا: ازاى تعرف أن موبايلك متفيرس؟.. 4 خطوات للإصلاح

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القاهرة - سامية سيد - في عصر الإنترنت الذي نعيش فيه، جميع أجهزتنا عرضة للتأثر بالفيروسات، هناك رموز ساخرة تستخدم البرامج الضارة للوصول إلى المعلومات الحساسة المخزنة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وكسب المال منها، يبيعون هذه التفاصيل على شبكة الإنترنت المظلمة ويحققون إيرادات.

والهواتف الذكية مثل أجهزة الكمبيوتر عرضة أيضًا لهذه الفيروسات، عادةً ما تأتى البرامج الضارة فى شكل تطبيقات وإعلانات وغيرها، يقوم المتسللون بقفل الأجهزة وتشفير المعلومات الشخصية باستخدام برامج الفدية الضارة.

عادة يُعتقد أن أجهزة اندرويد عرضة لهذه الفيروسات والبرامج الضارة، لكن تقريرًا حديثًا صادر عن Pensar يشير إلى أن هذا مفهوم خاطئ نظرًا لوجود زيادة فى التهديدات التى تواجه أجهزة iPhone.

ويصبح من الضروري معرفة ما إذا كان الهاتف قد تأثر بالفيروس، على الرغم من عدم وجود طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كان هاتفك قد تأثر أم لا، فإن إحدى الطرق لمعرفة ذلك هي أن البرامج الضارة تؤدى مهامًا متكررة تستهلك الكثير من الموارد وهذا يمكن أن يكون مؤشرًا.

كيفية البحث عن برامج ضارة إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هاتفك الذكي مصابًا ببرامج ضارة، فإليك بعض المؤشرات في هذا الشأن.

سيكون هناك استخدام مكثف للبيانات حيث سيشغل الفيروس الكثير من المهام والتطبيقات في الخلفية.

كذلك سيتواصل مع الإنترنت بشكل متكرر.

سوف تستنزف البطارية بشكل أسرع لأن التطبيقات والبرامج الضارة ستكون متعطشة للطاقة.

ستظهر الإعلانات الخبيثة والمريبة كعلامة على وجود فيروس أو برامج ضارة. عادةً ما تحتوي العديد من المواقع على إعلانات منبثقة ولكن الكثير من الإعلانات لا يمثل علامة جيدة لجهازك.

سيكون هناك مظهر غريب للتطبيقات الجديدة على الشاشة الرئيسية لهاتفك.

قد تحتوي هذه التطبيقات الجديدة على برامج ضارة.

قد يقدم هاتفك أداءً أبطأ من المعتاد.

كيفية إصلاح هاتفك المصاب بالفيروسات إذا كان هاتفك الذكى مصابًا بفيروس، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لإصلاح هاتفك.

الخطوة 1: تحقق من التطبيقات المثبتة حديثًا واحذف التطبيقات التي تحتوي على عدد قليل من التنزيلات والمراجعات السيئة.

الخطوة 2: امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح من إعدادات هاتفك.

الخطوة 3: قم بتثبيت برنامج أصلي لمكافحة الفيروسات يقوم بالبحث عن التطبيقات والبرامج الضارة في الوقت المناسب.

الخطوة 4: إذا لم ينجح أى من هذه الأمور، فقم بإجراء إعادة ضبط المصنع للمساعدة فى إصلاح استنزاف البطارية وتحسين الأداء.

قبل إعادة ضبط المصنع تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك المهمة من الجهاز.