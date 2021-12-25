شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يحصل على تحديث جديد يوفر مميزات لجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجعل المؤسسات أكثر إنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتها ، قامت Zoom بطرح العديد من التحديثات والميزات الجديدة لبرنامج مكالمات الفيديو الخاص بها، حيث كشف أحدث تقرير أن مضيفي اجتماعات Zoom سيكونون قادرين الآن على بدء اجتماع مع بدء وضع التركيز تلقائيًا.

وستساعد هذه الميزة الشركات والمؤسسات على مراقبة العديد من الموظفين أثناء الاجتماعات ، على الرغم من أن هذه الميزة مصممة أساسًا للتعلم عبر الإنترنت، ويسمح وضع التركيز في Zoom للمشاركين برؤية أنفسهم والمضيف (أو المضيفين المشاركين) والمحتوى الذي تتم مشاركته في الاجتماع، وعلى الرغم من أن المضيفين والمضيفين المشتركين يمكنهم أيضًا تحديد طريقة عرض المعرض لمشاهدة جميع المشاركين في وقت واحد.

ويتضمن Zoom أيضًا القدرة على حفظ عرض معرض مخصص بالترتيب الذي يفضله المضيفون، وهنا ، يمكن لمضيفي الاجتماع الآن حفظ طلب معرض مخصص لكل معرف اجتماع فريد، ويسمح لهم بتحميل الأمر المحفوظ قبل الاجتماع ، بدلاً من الاضطرار إلى تغيير الترتيب يدويًا ، في كل مرة يبدأون فيها مكالمة فيديو جديدة.

كما قدم Zoom أيضًا تحديثًا جديدًا لنظام الهاتف السحابي الخاص به لتسهيل بقاء زملائه على اتصال، وتُستخدم رسائل البريد الصوتي لترك رسالة لشخص ما عندما يتعذر الوصول إليه على هواتفه ، ولكن هذه الميزة على وشك أن تصبح قديمة ولا يهتم معظم الناس بالمرور من خلالها، ولهذا السبب قررت Zoom أن تقدم لمستخدميها بديلاً أفضل للبريد الصوتي العادي.

وسيتمكن الآن مستخدمو Zoom الذين يستخدمون هذه الخدمة من هواتفهم الذكية من إرسال تحيات الفيديو لزملائهم والتي ستسمح للمستخدمين بترك رسائل الفيديو مباشرة من صندوق البريد الصوتي الخاص بهم، وستسمح ميزات Zoom الجديدة للموظفين بالبقاء على اتصال بزملائهم بغض النظر عن مكان عملهم.