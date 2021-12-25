شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتحكم فى بياناتك على أبل بعد الموت.. كيف تحدد من يصل لأسرارك الإلكترونية بعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت الشخص الوحيد الذي يعرف كلمات مرورك، فإنه فى حالة وفاتك يعنى ذلك أن حساباتك ستكون مقفلة إلى الأبد، ويقدم كل من جوجل وفيس بوك ميزات للمستخدمين تتيح "وراثة" الحسابات بعد الموت، وتقدم أبل مؤخرا هذه الميزة أيضًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "business insider"، يتيح لك برنامج Digital Legacy من أبل تعيين ما يصل إلى خمس جهات اتصال يمكنها أن ترث معرف أبل الخاص بك وجميع بياناته عند الوفاة.

وسيحتاجون إلى قبول الدعوة وتقديم دليل بمجرد وفاتك، وسيكون لديهم وصول كامل إلى كلمات مرور معرف أبل الخاص بك والصور والمستندات والرسائل النصية.

كيفية إعداد ميزة Digital Legacy من أبل

يجب عليك التأكد من تحديث iPhone أو iPad أو Mac بالكامل، سيحتاجون إلى تشغيل iOS 15.2 أو iPadOS 15.2 أو macOS Monterey 12.1 على الأقل.

اتبع هذه الخطوات على جهاز iPhone أو iPad، افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على اسمك أعلى الصفحة، وفى قائمة معرف أبل، اضغط على كلمة المرور والأمان ثم جهة الاتصال القديمة، أما على جهاز Mac الخاص بك، افتح تطبيق تفضيلات النظام واضغط على معرف أبل فى الزاوية العلوية اليمنى.

كما أنه في قائمة معرف أبل، اضغط فوق Password & Security في الشريط الجانبي الأيسر، ثم Legacy Contact، وبمجرد دخولك إلى صفحة جهات الاتصال القديمة:

1. اضغط على الخيار الأزرق إضافة جهة اتصال قديمة، وسيمنحك ملخصًا سريعًا لكيفية عمل نظام Legacy Contact.

2. اختر شخصًا من قائمة جهات الاتصال أو مجموعة المشاركة العائلية لدعوته كجهة اتصال قديمة، وإذا كان لديهم عدة أرقام هاتف، فستحتاج إلى اختيار واحد، كما يمكنك اختيار أي شخص فلا يشترط أن يمتلك منتج أبل.

3. اضغط على "متابعة"، ثم اختر كيف تريد حفظ "مفتاح الوصول"، ويعد مفتاح الوصول مهمًا للغاية بمجرد وفاتك، فستحتاج جهة الاتصال إليه للوصول إلى حسابك، وبناءً على جهة الاتصال التي اخترتها، يمكنك إما طباعة صورة للمفتاح أو إرسالها في رسالة نصية.

4. بمجرد إضافة جهة الاتصال وحفظ مفتاح الوصول، اضغط فوق تم.

يمكنك عرض جميع مفاتيح الوصول الخاصة بك عن طريق فتح قائمة جهات الاتصال القديمة والضغط على أحد أسماء جهات الاتصال الخاصة بك، وهذا هو المكان الذي يمكنك فيه إيقاف وصولهم أيضًا.

إذا أضفت شخصًا لديه حساب معرف أبل خاص به، فسيكون قادرًا على العثور على مفتاح الوصول من خلال الانتقال إلى قائمة جهات الاتصال القديمة على أجهزتهم الخاصة.

كيفية الوصول إلى معرف أبل الخاص بشخص ما بعد وفاته

ستحتاج إلى مفتاح الوصول الشخصي وشهادة الوفاة.

1. توجه إلى موقع Apple's Digital Legacy واضغط على طلب الوصول.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب معرف أبل الشخصي الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد.

3. اكتب أول 32 حرفًا من مفتاح الوصول الشخصي ثم اضغط فوق "متابعة".

4. في صفحة طلب الوصول إلى حساب المتوفى، اضغط فوق "متابعة" وقم بتحميل نسخة من شهادة وفاة جهة الاتصال الخاصة بك، ويجب أن تكون الحواف الأربعة للصفحة مرئية، وكذلك كل النص.