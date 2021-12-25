شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية توصيل AirPods بجهاز PS4 أو PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحب AirPods وترغب في استخدامها أثناء ممارسة الألعاب على PS4 أو PS5، فيمكن القيام بذلك من خلال حل بسيط، فستحتاج إلى توصيل السماعات بوحدة التحكم الخاصة بك عبر محول Bluetooth، وبذلك ستتمكن من سماع كل ما يحدث في اللعبة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ما تحتاجه لتوصيل AirPods بـ PS4 أو PS5

ستحتاج إلى محول لتوصيل AirPods به، نظرًا لأن كلا من PS4 و PS5 لا يحتويان على إمكانات Bluetooth مدمجة.

ستحتاج إلى محول Bluetooth يمكنك توصيله بوحدة التحكم الخاصة بك عبر منفذ USB أو مقبس سماعة الرأس.

كيفية توصيل AirPods بـ PS4 أو PS5

1. قم بتوصيل محول Bluetooth بجهاز PS4 أو PS5، واضبطه على وضع الإقران.

2. افتح علبة AirPods، ثم اضغط مع الاستمرار على زر المزامنة، واستمر في الانتظار حتى يشير محول Bluetooth إلى أنه تم الاقتران بنجاح.

3. على جهاز PS4 أو PS5، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "الأجهزة"، ثم "أجهزة الصوت".

4. قم بتغيير جهاز الإخراج لمطابقة الإعداد الخاص بك مثل سماعات الرأس المتصلة بجهاز التحكم.

هل يمكنك استخدام AirPods للدردشة مع لاعبين آخرين؟

على الرغم من أن AirPods تحتوي على ميكروفون مدمج ، فإن محول Bluetooth سيرسل الصوت فقط من وحدة التحكم الخاصة بك إلى سماعات الرأس الخاصة بك.