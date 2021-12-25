شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إحياء ومشاركة صورك المفضلة خلال 2021 على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب إنستجرام Reels أيضًا الكثير من الشعبية ويسمح للمستخدمين أيضًا بجنى الأموال (إذا كان التعاون مدفوع الأجر)، وقد قدم تطبيق مشاركة الصور ميزة Instagram Playback الجديدة التى تتيح لنا إعادة إحياء قصص انستجرام المفضلة لدينا من هذا العام ومشاركتها.

ما هو Instagram Playback 2021؟

تتيح لك ميزة انستجرام Playback إعادة إحياء قصصك المفضلة من هذا العام، لمساعدتك في إلقاء نظرة على لحظاتك الخاصة هذا العام ، حيث يمكن إنشاء انستجرام Playback من قصص 2021 الخاصة بك باستخدام خمس صور.

يمكنك أيضًا تغيير الصور أو تعديلها ومشاركتها كقصتك، كما يمكنك استعادة ما مجموعه 10 قصص من هذا العام، وإليك الدليل التفصيلى حول كيفية انستجرام Playback 2021.

كيف ترىانستجرام Playback 2021

بمجرد فتح حساب إنستجرام الخاص بك، ستظهر بطاقة انستجرام Playback 2021 الرسمية في موجز انستجرام الخاص بك.

اوتحتاج إلى النقر فوق الخيار - "عرض التشغيل" وسيعرض Instagram Playback 2021.

ويمكنك إضافة خمس صور أخرى أو تغيير الصور التي استخدمها انستجرام لإنشاء تشغيل 2021 ثم مشاركتها عبر قصة انستجرام الخاصة بك.

إذا لم تكن قد رأيت بطاقة Instagram Playback 2021 في خلاصتك، فهناك عملية أخرى لعرض Instagram Playback 2021 الخاص بك، وإليك كيفية القيام بذلك.

1: يمكن للفرد النقر مباشرة على الملصق الملون "2021" الموجود على أي قصة تشغيل 2021 لمستخدم آخر.

2: سيُظهر لك عرض بطاقة التشغيل 2021 الخاصة بك.

3: ثم انقر فوق خيار "عرض التشغيل" ويمكنك مشاهدة أهم خمسة أخبار من هذا العام.

4: انقر فوق الزر "التالي" وسيتيح لك انستجرام مشاركة الصور في قصتك.

5: يمكنك مشاركة هذه الصور الخمس المحددة أو النقر فوق رمز "زائد" لإضافة خمس صور أخرى.

6: ثم حدد خمس صور حسب تفضيلاتك ويمكنك تغيير الصور التي اختارها انستجرام من هناك.

7: سيسمح لك إنستجرام أيضًا بتحرير الصورة وإضافة الموقع ووضع علامة على أصدقائك وكتابة أي تعليق قبل المشاركة في قصتك.

8: بمجرد الانتهاء من التحرير والجميع ، يمكنك النقر فوق "التالي" للمشاركة عبر قصتك.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة Instagram Playback 2021 الخاص بك على منصات أخرى مثل واتساب دون المشاركة على إنستجرام.

إليك كيفية مشاركة إنستجرام 2021 Playback على واتساب.

1: بمجرد مشاهدة Instagram Playback 2021 ، حدد أى صورة تريد مشاركتها على واتساب.

2: اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط الموضوعة أعلى الصورة، ثم انقر فوق خيار الحفظ.

3: بعد ذلك سيتم حفظ الصورة تلقائيًا في الذاكرة الداخلية لهاتفك. ويمكنك مشاركة الصورة مع حالة WhatsApp أو أي نظام أساسي آخر.