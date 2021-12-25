شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل وإرسال ملصقات عيد الميلاد وصور GIF على WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الكريسماس يفضل البعض الاحتفال بالمنزل، ويقدم تطبيق المراسلة الفورية واتساب إرسال رغبات لأحبائنا باستخدام ملصقات متحركة وصور GIF، ويتيح التطبيق لمستخدمى الويب وسطح المكتب عمل ملصقاتهم الخاصة داخل التطبيق.

ويحتاج مستخدمو Android و iOS إلى مساعدة تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء ملصقات مخصصة لتطبيق WhatsApp.

وأصبح الآن إرسال وإنشاء ملصقات WhatsApp أمرًا شائعًا للغاية بالنسبة لمعظمنا ومع ذلك يحب أن تكن على دراية بكيفية إنشاء وتنزيل ملصقات WhatsApp .

وإليك كيفية تنزيل أو إنشاء وإرسال ملصقات عيد الميلاد وصور GIF على WhatsApp.

كيفية تنزيل وإرسال ملصقات عيد الميلاد

عادةً ما يجلب WhatsApp حزم ملصقات مدمجة لكل مهرجان للحصول على حزمة ملصقات عيد الميلاد على WhatsApp اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي ثم أي دردشة.

الخطوة 2: تحتاج إلى النقر فوق أيقونة الملصق في شريط الدردشة والتوجه إلى أيقونة "+" الموضوعة في النهاية.

الخطوة 3: ثم إذا وجدت (في وقت كتابة هذا التقرير لم نجد) حزمة ملصقات عيد الميلاد ضمن قسم "All Sticker" ، انقر فوق خيار التنزيل وستتم إضافتها تلقائيًا إلى WhatsApp الخاص بك.

إذا لم تحصل على حزمة ملصقات عيد الميلاد، فاتبع هذه الخطوات القليلة للحصول عليها.

الخطوة 4: تحتاج إلى التمرير لأسفل والنقر فوق خيار "Discover Sticker Apps" الذي سيتم إعادة توجيهه إلى متجر Google Play أو Apple App Store.

الخطوة 5: ابحث عن ملصقات خاصة بالكريسماس عبر واتساب

الخطوة 6: بعد ذلك ستجد العديد من التطبيقات، قم بتنزيل أحدها وتشغيله على جهازك. بعد ذلك افتح التطبيق وانقر على خيار "إضافة على WhatsApp".

الخطوة 7: سيكون متاحًا على WhatsApp الخاص بك ويمكنك مشاركته مع أصدقائك أو عائلتك.

كيفية إرسال صور GIF لعيد الميلاد على WhatsApp

هناك بعض صور GIF المضمنة على WhatsApp، كذلك يمكنك الحصول على العديد من تطبيقات الطرف الثالث في متجر Google Play أو Apple App Store والتي تتيح لك تنزيل المزيد من صور GIF لتطبيق WhatsApp.

ولإرسال صور GIF مضمنة لعيد الميلاد إلى جهات الاتصال الخاصة بك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح WhatsApp الخاص بك ثم أي دردشة تريد إرسال GIF إليها.

الخطوة 2: اضغط على خيار "الرموز التعبيرية" ثم قسم "GIF".

الخطوة 3: يوجد رمز بحث حيث يمكنك البحث عن صور GIF لعيد الميلاد.

الخطوة 4: بعد ذلك سترى عدة صور GIF لعيد الميلاد للاختيار من بينها.

كيفية صنع وإرسال ملصقات عيد الميلاد الخاصة بك على WhatsApp

ويمكنك إنشاء ملصقاتك الخاصة باستخدام أي صور على إصدار WhatsApp Web.

لمعرفة كيفية إنشاء الملصقات الخاصة بك على واتساب ويب يمكنك اتخاذ الإجراءات السابقة.

ومع ذلك يحتاج مستخدمو اندرويد و iOS إلى تنزيل أي تطبيق Sticker Maker من Play Store أو App Store.

ثم قم بتشغيل التطبيق وانقر فوق خيار "إنشاء حزمة جديدة". قم بتسمية الحزمة وانقر فوق "إضافة ملصقات" لعمل الملصق بالصورة التي تختارها.