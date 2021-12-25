شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل تطبيقات iMessage على iPhone و iPad .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر تطبيقات الرسائل على iOS 15 وiPad OS 15 أكثر من مجرد القدرة على إرسال واستقبال النصوص والصور ومقاطع الفيديو، حيث يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين مشاركة أشياء أخرى مثل المواقع وممارسة الألعاب وتنزيل ملصقات ورموز تعبيرية إضافية.

قدمت أبل تطبيقات للرسائل مع نظام التشغيل iOS 10 وهي تتضمن مجموعة واسعة من دعم التطبيقات مثل الخرائط والصور والموسيقى و YouTube والمزيد، بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل التطبيق أيضًا على متجر تطبيقات مخصص يتيح للمستخدمين تنزيل التطبيقات والألعاب المصممة خصيصًا لتطبيق الرسائل.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية الوصول إلى App Store على تطبيق Messages لتنزيل المزيد من التطبيقات ، فإليك ما عليك القيام به:

- كيفية الوصول إلى تطبيقات الرسائل الموجودة بالفعل من المهم أن تعرف أن التطبيقات في تطبيق الرسائل تعتمد على التطبيقات المثبتة بالفعل على هاتفك الذكي، فعلى سبيل المثال ، إذا كان لديك تطبيق YouTube على هاتفك ، فسيتضمن تطبيق الرسائل YouTube،الأمر نفسه ينطبق على تطبيقات أخرى مثل Pinterest و Practo وما إلى ذلك.

فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها للوصول إلى التطبيقات في تطبيق الرسائل

1. افتح الرسائل وابدأ محادثة جديدة أو افتح محادثة موجودة

2. الآن ، اسحب لليسار أو لليمين على درج التطبيق (شريط التطبيق في أسفل تطبيق الرسائل)

3. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للتمرير عبر التطبيقات.

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من التطبيقات أو الألعاب ، فيمكنك تنزيلها عبر متجر التطبيقات المدمج من داخل التطبيق. إليك كيفية القيام بذلك.

كيفية تنزيل التطبيقات والألعاب والملصقات لتطبيق الرسائل 1. افتح تطبيق الرسائل وابدأ محادثة جديدة أو افتح محادثة حالية

2. ابدأ في التمرير عبر درج التطبيق حتى ترى رمز "..."

3. اضغط على أيقونة متجر التطبيقات

4. ابحث عن التطبيق والملصقات والألعاب وما إلى ذلك وقم بتنزيله.

يمكنك الآن الرجوع إلى درج التطبيق والبحث عن التطبيق الذي تم تنزيله مؤخرًا. للوصول إليه ، ما عليك سوى النقر عليه. لاحظ أيضًا أنه يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات داخل تطبيق الرسائل لنقل التطبيق الذي تستخدمه في الأعلى.