شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل صاحبة النصيب الأكبر من مبيعات هواتف الـ 5G فى العالم بالربع الثالث من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعت شركة أبل العملاقة أكثر الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس حول العالم خلال الربع الثالث من عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Strategy Analytics، وبالنسبة للآخرين، شحنت شاومى وسامسونج وأوبو أكثر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد والتى تدعم تقنية 5G فى الربع الثالث من عام 2021، وفقًا للتقرير.

وعندما يتعلق الأمر بمعظم هواتف 5G المباعة على مستوى العالم ، فإن الشركة القريبة من شركة أبل كانت شركة صينية على الرغم من أن التقرير يضيف أيضًا أن نمو الشركة الصينية على أساس سنوي قد توقف في الربع الثالث من عام 2021.

وقال كين هايرز، مدير شركة Strategy Analytics ، في التقرير ، في مواجهة مجموعة ثنائية من سامسونج خارج الصين و أوبو في الصين ، رأت أن الطلب على هواتفها الذكية 5G يتباطأ بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021.

كما احتلت سامسونج المركز الثانى بعد شاومى لتصبح ثانى أكبر بائع للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد 5G فى الربع الثالث من عام 2021، متفوقة بذلك على شركة Oppo التى احتلت المركز الثالث.