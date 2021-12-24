شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد كندا.. استخدام أبل AirTag لسرقة السيارات فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة أبل جهاز التتبع الخاص بها المسمى AirTag، وقد ظهرت AirTag مؤخرًا فى الأخبار لأسباب خاطئة، حيث أفيد أن لصوص السيارات كانوا يستخدمون AirTag لسرقة المركبات في كندا، والآن يبدوا أن الأمر انتقل إلى نيويورك، حيث أطلقت الشرطة "تحذيرًا" لسكان المدينة.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، تلقى قسم شرطة West Seneca فى نيويورك حالتين لإساءة استخدام AirTag، الأولى كانت أنثى أبلغت أنها تلقت إشعارًا بشأن انتقال أبل AirTag معها، حيث عثرت الشرطة على AirTag تحت ممتص الصدمات فى سيارة المرأة، حسب التقرير.

وفى نفس الأسبوع، تقدمت امرأة أخرى للإبلاغ عن مشكلة مماثلة، ومع ذلك، لم تكن الشرطة قادرة على تحديد موقع AirTag، ونُقل عن ضابط شرطة قوله: "قام الضباط بفحص سيارتها بدقة شديدة ولم يتمكنوا من تحديد موقعها، وقد تم قطع الاتصال بعد فترة وجيزة، لذلك فى هذه المرحلة، من غير المعروف حقًا ما إذا كان فى السيارة، أو إذا تم تنبيه هاتفها بشأن شىء قريب ".

وجاء فى التقرير أن الشرطة لا تعتقد أن الحالتين مرتبطان، ومع ذلك، فإنهم يريدون زيادة الوعى ويحذرون السكان من توخى الحذر، وقد استدعت الشرطة أيضًا "سجلات استدعاء من أبل لمساعدتهم فى معرفة من كان يحاول تعقب المرأة الشهر الماضى".

وفى حين أن AirTags مفيدة فى العثور على العناصر المفقودة مثل المفاتيح وحقائب الظهر والمزيد، كان هناك دائمًا هذا الإحساس بإساءة استخدامها، وفى وقت إطلاق AirTags، ذكرت أبل ما يجب فعله إذا عثر مستخدم على علامات AirTags غير معروفة.

وفى حالة اكتشاف المستخدم لعلامات AirTags غير معروفة، يمكنه النقر عليها باستخدام جهاز أيفون أو جهاز يدعم NFC وستوجهه الإرشادات لتعطيل علامات AirTags غير المعروفة.

ومع ذلك، ما لم يتم الاحتفاظ بعلامات AirTags على مرأى من الجميع، فمن الصعب حقًا معرفة ما إذا كان هناك جهاز غير معروف فى المنطقة المجاورة أم لا، وقالت شركة آبل أيضًا إن أجهزة iOS يمكنها اكتشاف علامات AirTags غير الموجودة مع مالكها، وإخطار المستخدم إذا شوهدت علامات AirTags غير معروفة تسافر معهم من مكان إلى آخر بمرور الوقت.