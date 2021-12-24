شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن السنة الحالية واحدة من أكثر سنواتها ازدحاما بالأحداث.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت ناسا مشغولة بشكل غير عادى لمدة 12 شهرًا، وقالت الوكالة فى رسالة نشرت لها إن عام 2021 أكثر الأعوام ازدحامًا حتى الآن لناسا فى مدار أرضى منخفض، ولقد أحرزنا أيضًا تقدمًا فى التحضير لاختبار طيران حول القمر، وقضينا عامًا نشيطًا للغاية فى استكشاف الفضاء، ودراسة الأرض، واختبار تقنيات الجيل التالى من الطائرات، وأكثر من ذلك بكثير ، وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

وتسلط ناسا الضوء على كل من المهام الحالية والمستقبلية، بدءًا من اللحظة التي لا تُنسى في فبراير عندما تم تأكيد وصول المركبة الجوالة المثابرة إلى سطح المريخ واللقطات المذهلة للهبوط الذي أعقب ذلك بفترة قصيرة.

وتمت الإشارة أيضًا إلى مروحية Ingenuity المحببة في مهمة المريخ لأنها أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، وهو إنجاز قامت به فى أبريل.

وتضمنت المهام العلمية التي تم إطلاقها إلى الفضاء السحيق أول مركبة فضائية تزور كويكبات طروادة على كوكب المشتري ، واختبار دفاع كوكبي سيشهد محاولة المركبة الفضائية DART تغيير مسار كويكب من خلال اصطدامه به.

كما ذكرت أيضًا تلسكوب جيمس سبيس ويب الفضائى، الذي من المقرر إطلاقه فى نهاية هذا الأسبوع فى مهمة متعددة السنوات لاستكشاف الكون.

كما تشمل المهمات الحالية التي تؤدي أولى خطواتها المذهلة مسبار باركر الشمسي ، الذي "لامس" الشمس مؤخرًا ، ليصبح أول جسم من صنع الإنسان يطير عبر الغلاف الجوي العلوي للشمس ، والمعروف باسم الهالة.

كما عمل القمر الصناعي (TESS) للبحث عن الكواكب العابر للكواكب الخارجية (TESS) التابع لناسا بجد، مما ساعد على اكتشاف ثلاثة عوالم ساخنة تدور حول نسخة أصغر من شمسنا.

وبالقرب من المنزل ، تتطرق رسالة ناسا إلى مهام مرصد نظام الأرض التي أعلنت عنها الوكالة مؤخرًا والتى ستساعد فى توجيه الجهود المرتبطة بالتعامل مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية، من بين التحديات الأخرى التي تواجه كوكبنا.

ومن أبرز العروض التقديمية عمل محطة الفضاء الدولية (ISS) ، والتي قالت وكالة ناسا إنها شهدت أكثر أعوامها ازدحامًا منذ عام 2011 ، بينما احتفلت أيضًا بالعام الحادي والعشرين على التوالي للبشر الذين يعيشون ويعملون في الفضاء.

وكانت عودة بعثة SpaceX's Crew-1 في مايو بمثابة الانتهاء من أول رحلة تجارية تشغيلية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، واستعادت عمليات الإطلاق والهبوط المأهولة بالطاقم إلى الولايات المتحدة بعد فجوة استمرت عقدًا من الزمان بعد نهاية برنامج المكوك الفضائي في عام 2011 .

وبالنظر إلى البعثات المستقبلية المأهولة إلى القمر وربما بعده، قدمت وكالة ناسا مؤخرًا 10 مرشحين جددًا لرواد الفضاء الذين سيشرعون الآن في برنامج تدريبي مليء بالتحديات.

وهذه ليست سوى بعض الأشياء العديدة التى حققتها ناسا فى عام 2021.