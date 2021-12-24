شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد تيك توك بسبب فيديو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبرج أن وسيط TikTok رفع دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي وشركتها الأم ByteDance بسبب الصدمة التي تسببها مقاطع الفيديو الرسومية، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وفى دعوى قضائية جماعية مقترحة قالت الوسيطة كاندي فرايزر إنها قامت بفحص مقاطع فيديو تظهر العنف فى المدارس ، وتنص الدعوى على أن "المدعية تعاني من صعوبة فى النوم وعندما تنام فإنها تعانى من كوابيس مروعة".

ومما زاد من تعقيد المشكلة ، أن TikTok تتطلب من المشرفين العمل في نوبات مدتها 12 ساعة مع وجبة غداء لمدة ساعة واحدة واستراحة لمدة 15 دقيقة ووفقًا للشكوى ، "نظرًا للحجم الهائل للمحتوى ، لا يُسمح لمشرفي المحتوى بأكثر من 25 ثانية لكل مقطع فيديو ، وفي نفس الوقت يشاهدون ثلاثة إلى عشرة مقاطع فيديو في نفس الوقت وتعاني المدعية من صعوبة في النوم وعندما تنام تصاب بكوابيس مروعة.

إلى جانب شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بما فى ذلك Facebook و YouTube ، طورت TikTok إرشادات لمساعدة الوسطاء في التعامل مع إساءة معاملة الأطفال والصور المؤلمة الأخرى.

ومن بين الاقتراحات أن تحدد الشركات نوبات عمل الوسيط بأربع ساعات وأن تقدم الدعم النفسى، ومع ذلك يُزعم أن TikTok فشلت في تنفيذ تلك الإرشادات وفقًا للدعوى القضائية.

ويتحمل مشرفو المحتوى العبء الأكبر من الصور الرسومية والصدمة التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع التأكد من عدم اضطرار المستخدمين إلى تجربتها حتى أن إحدى الشركات التي توفر مشرفين على المحتوى لشركات التكنولوجيا الكبيرة اعترفت في نموذج موافقة بأن الوظيفة يمكن أن تسبب اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

ومع ذلك تعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادات من قبل تعديلها وآخرين لعدم دفعها ما يكفي نظرًا للمخاطر النفسية ، وعدم توفير الدعم الكافي للصحة العقلية، وتم رفع دعوى قضائية مماثلة ضد Facebook فى عام 2018.

ويأمل فرايزر فى تمثيل فاحصين آخرين في Tiktok في دعوى جماعية ، ويطلب تعويضًا عن الإصابات النفسية وأمرًا من المحكمة بصندوق طبى للمشرفين.