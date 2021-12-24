شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وتيك توك ينضمون إلى الشركات المنسحبة من حضور معرض CES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc، وشركة تيك توك، وكذلك شركة Waymo لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، إلى الشركات التي لم تعد تحضر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وجه لوجه في أوائل الشهر المقبل بسبب ارتفاع إصابات COVID-19، فقال متحدث باسم جوجل في بيان: "بعد دراسة متأنية قررنا الامتناع عن التواجد في أرض العرض في CES 2022"، مضيفًا أن جوجل ستواصل تحديد ودعم الفرص الافتراضية.

ووفقا لما ذكره موقع " gadgetsnow"، قالت وايمو في تدوينة إنها تأمل في المشاركة فعليًا إن أمكن في حدث لاس فيجاس، والذي يجذب تقليديًا أكثر من 180 ألف شخص من جميع أنحاء العالم لمناقشة التقنيات الناشئة والاحتفال طوال الليل مع جهات الاتصال التجارية، كما قالت شركة تيك توك المملوكة لشركة ByteDance إنها ستقيم حدثًا افتراضيًا للشركاء والمعلنين.

وانسحبت العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك شركة Meta Platforms Inc ، و Twitter Inc ، و Amazon، من خطط الحضور الشخصي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك بسبب المخاوف من انتشار المتغير Omicron من COVID-19.

قال مسؤولو CES إن الحدث سيستمر شخصيًا في الفترة من 5 إلى 8 يناير مع إجراءات أمان قوية مطبقة، بما في ذلك متطلبات التطعيم وتوافر اختبارات COVID-19.

وقال CES في بيان: "تظل مهمتنا هي دعوة الصناعة وإعطاء أولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا القدرة على تجربة CES رقميًا"، مضيفا "CES 2022 سيمضي قدمًا حيث سيتم عرض ابتكارات مهمة للصحة والسلامة العالمية والتنقل وحل المشكلات."

وأضاف، أنه في حين تم إلغاء 42 عارضًا منذ يوم الخميس الماضي، فإن ذلك يمثل أقل من 7٪ من مساحة العارضين، وتمت إضافة 60 عارضًا آخر.