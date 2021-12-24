شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Panlingual الجديدة من جوجل لمستخدمى أندرويد 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على ميزة لغة جديدة من المتوقع أن يتم إصدارها مع أندرويد 13، حيث إن هذه الميزة تسمى "Panlingual" ومن المتوقع أن تمكن مستخدمى أندرويد 13 من اختيار لغة مختلفة لكل تطبيق مثبت على أجهزتهم.

فعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يستخدم اللغة الإنجليزية كلغة نظام أندرويد، فسيكون قادرًا على استخدام هذه الميزة لاستخدام اللغة الإسبانية لتطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة به دون تغيير إعدادات النظام أو حتى إعدادات التطبيقات الأخرى.

ويضيف التقرير مرة أخرى، إذا كان عمل المستخدم يطالب باستخدام لغة أجنبية، فيمكنه تعيين تطبيقات العمل لتلك اللغة المعينة مع الاحتفاظ بالتطبيقات الأخرى بلغتها الأصلية.

ولا تزال ميزة Panlingual الجديدة فى مراحل تطويرها المبكرة وقد تتغير فى السنوات القادمة، ويضيف التقرير معلومات حول المكان الذى سيتمكن المستخدمون من العثور عليه بمجرد أن تطرحه جوجل.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون خيار Panlingual متاحًا في قائمة "معلومات التطبيق" أو ستتم إضافته فى قائمة "لغات التطبيق" الجديدة التى تكون موجودة عادةً فى صفحة "اللغة والإدخال" فى الإعدادات.

وستسمح جوجل للمستخدمين بتغيير تفضيلات لغة التطبيق من مكان واحد حيث من المتوقع أن تتم إضافتها كإعداد منفصل، وسيوفر هذا وقت المستخدمين من الإضطرار إلى تغيير لغة كل تطبيق على حدة.

وتحتاج التطبيقات التى يرغب المستخدمون فى تغيير اللغة فيها إلى دعم لغات أخرى، وإذا كان التطبيق يدعم لغة واحدة فقط، فلن تكون هذه الميزة ذات فائدة كبيرة، ومع ذلك، أضافت جوجل دعمًا للترجمة المضمنة مع أندرويد 12 وقد يكون من الممكن لنظام أندرويد ترجمة التطبيقات من تلقاء نفسه حتى إذا لم يضيف مطورو التطبيقات لغات أخرى فى المستقبل.

وفى الوقت الحالى، تقوم تطبيقات أندرويد بتعيين لغتها باستخدام إعدادات النظام، وإذا كان التطبيق يدعم لغات متعددة، فيمكن للمستخدمين اختيار لغة تحتاج إلى البحث عن الخيار الصحيح من بين عدة قوائم داخل التطبيق نفسه.