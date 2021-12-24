قريبا في الأسواق.. طباخ آلي يمكنه تحضير آلاف الأطباق بدقة عالية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعكف شركات تكنولوجية حاليا على تطوير طباخ آلي، سيكون بإمكانه إعداد وجبات بأكملها وتقديمها في المطابخ المنزلية والتجارية.

على رأس تلك الشركات تأتي شركة “مولي روبوتيكس” التي تتخذ من لندن مقرا لها، والتي تعتزم طرح منتجها الذي أطلقت عليه اسم “مطبخ مولي الآلي” العام المقبل.

هذا المطبخ الآلي عبارة عن ذراعين آليين يتم تركيبهما في سقف المطبخ فوق الموقد والفرن، وبإمكانهما طهي 5000 وصفة مختلفة، وفقا لموقع “بي بي سي”.

باستطاعة هذا الروبوت إشعال الموقد والفرن، والتقاط الأواني والملاعق، وتقليب الطعام وخفقه، وما عليك إلا أن تختار الطبق الذي تريده من خلال شاشة تعمل باللمس، وتضع المكونات التي تظهر لك على الشاشة في الأوعية المتصلة بالجهاز، وسوف يقوم هو بكل شيء.

يقول مارك أولينيك، المدير التنفيذي لمشروع مولي “كإجراء إضافي، لدينا أنظمة أمان ردارية لرصد أي ارتطام غير مرغوب فيه بين الروبوت وأي سطح، ووقف العملية على الفور، ومن ثم تقليل مثل تلك المخاطر”.

ويضيف أولينيك أن الطباخ الآلي يمكنه أن يساعد في تحضير الوجبات المنزلية، لكن هناك مشكلة كبيرة في الوقت الحالي وهي التكلفة، فالحد الأدنى لسعر “مطبخ مولي الآلي” هو 150 ألف جنيه استرليني. لكن هناك توقعات بانخفاض أسعار تلك الأنظمة مع انتشارها.

إحدى سلاسل المطاعم التي تستخدم بالفعل إنسانا آليا لطهي أطباقها هي سلسلة مطاعم البيتزا الفرنسية “Pazzi”.