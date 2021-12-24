شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرد على جدل ظهور توأمه الصينى: "ربما أكون صينى جزئيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة Tesla علي الجدل الدائر بشأن وجود توأم سرى صيني له، بعد تداول فيديو لرجل صيني يدعي Yi Long Musk ، وذلك بسبب تشابهه المذهل مع إيلون موسك.

ورد إيلون ماسك، علي الجدل بعد تداول فيديو يستند الناس في مزاعمهم للشبه الكبير بين إيلون ماسك، وشبيهه الصينى، على مقطع فيديو بثه أحد الاشخاص عبر موقع يوتيوب، والذى يظهر فيه الرجل الصينى كأنه نسخة طبق الأصل من إيلون ماسك، البالغ ثروته 297 مليارا من الدولارات، ويظهر الرجل بالفيديو وهو يقف بجوار سيارة فاخرة.

وقال إيلون ماسك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بعد تداول الفيديو بشكل كبير، "ربما أكون صينى جزئيا".



ايلون ماسك

فيما يرجح آخرين أن الفيديو المتداول ناتج عن تعامل رقمي على الفيديو لشخص آخر، ثم تم تعديله بإضافة وجه "إيلون ماسك" الحقيقي ليحل مكان وجه صاحب الفيديو الأصلى، وذلك في عملية تزوير، يمكن اكتشافها بالنظر في حركات شفتي وعيني المتحدث في الفيديو قرب السيارة - حسب تعبيرهم.



شبيه ايلون ماسك

ومع ذلك، طلب ذوو الخبرة بالتزييف العميق، "أخذ الحيطة والحذر"، شارحين أن من نراه في الفيديو لم يظهر لينفى أنه "توأم" لـ إيلون ماسك، وبأنه ليس من عائلته، كما أن مصور الفيديو تعمد عدم تصوير لوحة السيارة، مؤكدين أيضًا أن قصر مدة الفيديو تثير الشك وغير مبررة، كما قالوا "لا يبدو أنه مجتزأ من فيديو آخر مدته أطول".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن أغنى رجل في العالم على "تويتر" أنه سيدفع ضرائب قياسية بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021، ونشر شخص ما صورة "توأمه" الصيني في التعليقات.