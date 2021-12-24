“بيتكوين” تقفز فوق 50 ألف دولار!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

أفادت تقارير مالية أمريكية أن ”بيتكوين“، أكبر وأقدم عملة مشفرة في العالم، قفزت فوق 50 ألف دولار أمس الخميس، لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام.

وأشار موقع ”كوين ديسك“ في تقرير إلى أن ”بيتكوين“ وصلت لأعلى مستوى لها منذ الـ 13 من الشهر الجاري، وسط قفزات للأسهم الأمريكية الرئيسة نتيجة تحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الجاري.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من تجاوزها حاجز 50 ألف دولار، إلا أن حجم التداول على ”بيتكوين“ كان أعلى بنسبة ضئيلة من اليوم السابق، مضيفا أن صعود ”بيتكوين“ أدى إلى ارتفاع بقية العملات المشفرة الرئيسة بما فيها ”الإثيريوم“ التي تجاوزت 4100 دولار الخميس، بزيادة حوالي 3% عن اليوم السابق.

وقال التقرير: ”تتميز بيتكوين وبقية العملات المشفرة الرئيسة بتقلباتها المستمرة بحسب عوامل السوق وتغريدات كبار المستثمرين… والآن هناك تقارير بأن سعر بتكوين قد يتضاعف خلال الأشهر المقبلة، وهذا تذكير بمدى تقلب أسواق العملات المشفرة“.

وبحسب موقع ”كوين ماركيت“ الأمريكي الذي يرصد حركة العملات المشفرة في العالم، فإن ارتفاع ”بيتكوين“ وبقية العملات المشفرة الرئيسة، أدى إلى زيادة القيمة السوقية لتلك العملات بنحو 5.5% إلى ما يقارب من 2.39 تريليون دولار مساء الخميس.

وبلغت القيمة السوقية لـ ”بيتكوين“ نحو 967 مليار دولار، أي حوالي 40% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، ما يجعلها القوة الدافعة لاتجاه بقية العملات المشفرة.

وجاءت عملة ”الإثيريوم“ في المرتبة الثانية بالقيمة السوقية التي بلغت حوالي 487.7 مليار دولار مساء الخميس، بزيادة بلغت 4.3% عن اليوم السابق.

وأظهر تقرير ”كوين ماركيت“، أن ثالث أكبر عملة مشفرة هي ”بانيانس كوين“، والتي بلغت قيمتها السوقية الخميس نحو 91.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 3.9%، فيما بلغت القيمة السوقية لعملة ”تيثر“ حوالي 77.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير، بلغت القيمة السوقية نحو 58.6 مليار دولار لعملة ”سولانا“، ونحو 48.6 مليار دولار لعملة ”كاردانو“، و 46.6 مليار دولار لعملة ”XRP“، وحوالي 42.6 مليار دولار لعملة ”USDC“، و 36.4 مليار دولار لعملة ”تيرا“.