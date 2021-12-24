اكتشاف بكتيريا تحول النفط إلى غاز طبيعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن علماء الأحياء في حقل نفط صيني عن اكتشاف بكتيريا فريدة يمكنها تحويل النفط الثقيل إلى غاز طبيعي.

وأعلن الاكتشاف الفريد، رافائيل لاسو بيريز، الاختصاصي معهد “ماكس بلانك” لعلم الأحياء الدقيقة البحرية، وأكد أنه تم الوصول للاكتشاف من خلال دراسة عينات من النفط الثقيل أخذت من حقل “Shengli” في الصين، حيث اكتشف العلماء نوعا غير معروف سابقا من البكتيريا التي يمكنها أن تحلل النفط وتحوّله إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى عند درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية، بحسب ما ذكر موقع “mpg”.

واكتشف العلماء أنه عند الميكروبات أيضا ميزات فريدة أخرى، وعلى سبيل المثال، فإنها فضلت استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، والتي لا قيمة لها في تكرير النفط.

وقد أظهر التحليل أن هذه القدرة الفائقة أتت بسبب أن البكتيريا تحلل الهيدروكربونات باستخدام سلسلة من الإنزيمات غير المعروفة سابقا.

ويأمل، لاسو بيريز وزملاؤه، أن تساعد التجارب الإضافية في تكييف الميكروبات لإنتاج نظائر بيولوجية للغاز الطبيعي واستخراج ما تبقى من الهيدروكربونات من حقول النفط المستنفدة.