شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطلق قمرا بريطانيا لمدارات الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية فى إطلاق قمر صناعي تابع لشركة الاتصالات البريطانية Inmarsat، وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن القمر البريطانى أطلق إلى مدارات الأرض يوم وعلى متن صاروخ يابانى الصنع من نوع H-2A، وجرت عملية الإطلاق من قاعدة "تانيغاشيما" فى ولاية "كاغوشيما" الواقعة جنوب غرب اليابان.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كان من المخطط أن يطلق الصاروخ مع القمر فى 21 ديسمبر الجاري، لكن العملية أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة قاعدة الإطلاق، وأطلق الصاروخ بعد ساعة أيضا من الموعد المحدد لكنه نجح في وضع القمر في مداره المحدد.

وتبلغ كتلة قمر Inmarsat نحو 5.4 طن، ويصل طول ألواح الطاقة الشمسية المزود بها بعد أن تفرد على مصراعيها إلى 47 م، ويفترض أن يعمل هذا القمر عدة سنوات في مدار يبعد عن الأرض نحو 36 ألف كلم.

وأصبحت عملية الإطلاق خامس عملية إطلاق تستخدم فيها اليابان صواريخ H-2A لإرسال الأقمار والمركبات الفضائية إلى مدارات الأرض.