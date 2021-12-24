شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى بياناتك عبر آيفون حال فقدانه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض البعض إلى سرقة أو فقد هاتف آيفون الخاص، ولكن تبقي المشكلة الأكبر ليس فقد بفقدان الهاتف ولكن من وجود قلق بشأن التمكن من فتح الجهاز وبالتالي الدخول علي البيانات الخاصة إذ يوجد احتمالات خاصة بإمكانية التمكن من الدخول علي الجهاز.

وعندما تفقد iPhone أو يُسرق أو يحاول شخص قريب اقتحامه، تتمثل إحدى الطرق لتنفيذ ذلك فى استخدام رموز المرور، على أمل أن تكون قد اخترت رقمًا سهلًا مثل 000000 أو 123456.

رموز المرور البسيطة هذه هى خيار الانتقال للمحتالين الذين يحاولون الوصول إلى هاتفك المحمول وفقا لما نقله موقع ذى صن.

إذا كنت قلقًا بشأن هذا الأمر، فهناك خدعة مفيدة شاركها سكوت بولديرمان خبير التكنولوجيا في TikTok مع آلاف المعجبين.

يمكنك تشغيل وظيفة محو البيانات الخاصة بحيث يمسح جهاز iPhone نفسه عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من المحاولات الفاشلة لإدخال رمز المرور.

يعني تنشيط الإعداد أنه سيتم مسح جهاز iPhone الخاص بك بعد 10 محاولات لإدخال رمز المرور، سيؤدى هذا إلى إزالة جميع بياناتك الشخصية من الجهاز.

الأهم من ذلك على الرغم من أنه سيتم مسح بياناتك من جهاز iPhone الخاص بك ، فلا يجب أن تفقدها تمامًا، هذا لأنه لا يتم حذف البيانات من iCloud الخاص بك.

وطالما لديك نسخ احتياطية منتظمة على iCloud يجب أن تكون آمنًا، هذا يعني أن الشخص الذى اختطف جهاز iPhone الخاص بك لن يتمكن من الحصول على صورك ونصوصك الخاصة وغير ذلك الكثير.

وعندما تستبدل جهاز iPhone الخاص بك، ستتمكن من استعادته إلى نفس الحالة تقريبًا مثل طرازك السابق باستخدام iCloud.

إنها ميزة أمان مهمة يجب عليك تنشيطها الآن، فكيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ انتقل إلى الإعدادات ثم معرف الوجه ورمز المرور ثم أدخل رمز المرور الخاص بك، ثم قم بالتمرير وصولاً إلى الأسفل وقم بتعيين مفتاح التبديل لـ Erase Data على الوضع On."

وإذا كان لديك أطفال صغار قد يحاولون استخدام رموز مرور خاطئة 10 مرات، ففكر في استخدام iCloud لمسح جهاز iPhone الخاص بك عن بُعد عند سرقته بدلاً من ذلك.