شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. اعرف كيف تغير اللغة على فيسبوك وإنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيسبوك وإنستجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا، بصرف النظر عن التواصل مع الأشخاص، يساعد Facebook (Meta) أيضًا الأشخاص في بناء أعمالهم التجارية. من ناحية أخرى جعلت أحدث ميزات Instagram مثل Reels النظام الأساسي أكثر شعبية بين المستخدمين.

قد يشعر الكثير منا براحة أكبر في التعبير عن أنفسنا بلغتنا الإقليمية، وفى بعض الأحيان إذا وجد أي شخص صعوبة في فهم اللغة "الإنجليزية"، فيمكنه التبديل إلى لغته الإقليمية (مثل الهندية والبنغالية وغيرها الكثير على فيسبوك.

إليك كيفية تغيير اللغة على فيسبوك:

الخطوة 1: افتح تطبيق Facebook وانقر على الخطوط الثلاثة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى خيار الإعدادات والخصوصية.

الخطوة 3: اضغط على خيار الإعداد ثم خيار "اللغة والمنطقة" الموجود ضمن قسم "التفضيل".

الخطوة 4: انقر فوق الخيار الأول الذي تم ذكره كلغة لعناوين الأزرار والنصوص الأخرى من Facebook.

الخطوة 5: حدد لغتك المفضلة، يتيح لك Facebook أيضًا تعيين اللغة التي ترغب في رؤية منشورك يترجم بها.

كيفية تغيير اللغة على إنستجرام:

عند القدوم إلى إنستجرام يمكنك فقط التبديل إلى اللغة الهندية على الرغم من أن إنستجرام يدعم أيضًا الفرنسية والبرتغالية والعديد من اللغات الأخرى.

إذا كنت تريد التبديل إلى اللغة الهندية من اللغات الإنجليزية على إنستجرام، فاتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: تحتاج إلى فتح تطبيق Instagram على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة الملف الشخصي ثم ثلاثة خطوط يتم عرضها في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 3: انقر فوق الإعدادات ثم الحساب ثم اللغة.

الخطوة 4: ثم انقر فوق اللغة الهندية للتبديل. وبالمثل يمكنك التبديل مرة أخرى إلى اللغة الإنجليزية أيضًا.