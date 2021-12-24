شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية إعداد جهاز الكمبيوتر عبر نظام ويندوز 11بدون برنامج Wi-Fi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لإعداد جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل Windows 11 ، فأنت بحاجة إلى اتصال إنترنت نشط، فإذا كنت في وضع يكون فيه جهازك مزودًا بإمكانية Wi-Fi مع وجود برامج تشغيل مفقودة، فلن تتمكن من إعداد الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

وإليك خدعة حول كيفية إعداد جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11 أو كمبيوتر محمول بدون برامج تشغيل Wi-Fi.

حتى إذا كان جهازك يفتقد برامج تشغيل Wi-Fi ، فهناك احتمال أن يكون للجهاز برامج تشغيل لـ ethernet، لذلك يمكنك توصيل كبل LAN بجهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي لإكمال عملية الإعداد.

ومع ذلك إذا لم يكن لديك اتصال واسع النطاق ، فإليك خدعة لإعداد الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي بنظام التشغيل Windows 11 OS:

استخدم هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android كموجه

تدعم معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android الربط بالإنترنت، حيث يمكنك توصيل هاتفك الذكى بجهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي وتمكين ربط USB لاستخدام هاتفك الذكي كمودم إنترنت.

وسيتيح ذلك الوصول إلى الإنترنت لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك إعداد جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

يمكن لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد الاتصال بشبكة Wi-Fi ولا تزال توفر إمكانية ربط الشبكة عبر USB، مما يمنحك وصولاً أسرع للإنترنت عند مقارنتها بالبيانات المحمولة عبر شبكة 3G أو 4G LTE. سيضمن ذلك قيام Windows بتنزيل آخر التحديثات والتصحيحات أثناء عملية الإعداد بسرعة أكبر.

استخدم آيفون الخاص بك كموجه

يمكنك أيضًا استخدام iPhone لمنح الوصول إلى الإنترنت لجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول، مرة أخرى فى هذه الحالة، تحتاج إلى اشتراك نشط في البيانات مع استقبال إشارة جيد لتعقب عملية إعداد Windows 11 بسرعة.

بمجرد الانتهاء يمكنك الاستمرار في استخدام الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصى دون أى مشكلة.

بمجرد تجاوزك لصفحة إعداد Windows 11 ، يمكنك دائمًا الانتقال إلى الإعدادات وتحديث البرنامج لتثبيت جميع برامج التشغيل وتحديثات البرامج المفقودة.

من خلال القيام بذلك، يمكنك استعادة اتصال Wi-Fi على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصى.

لسبب ما إذا لم يكتشف تحديث Windows برنامج التشغيل المفقود، فأنت بحاجة إلى تنزيل برنامج التشغيل يدويًا من موقع الويب الخاص بموفر النظام ثم تثبيته لاستعادة اتصال Wi-Fi على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.