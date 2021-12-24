شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم أكثر من حساب Gmail على أجهزتك وتبدل بينها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى الكثير منا أكثر من حساب Gmail، وهي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم إصدارها في عام 2004 وتلعب دورًا كبيرًا في كل جانب من جوانب عملنا وحياتنا الشخصية، وتقدم جوجل العديد من الميزات الجديدة لـ Gmail ، حيث ستسمح قريبًا للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو إلى جهات اتصالك في جيميل.

بالنسبة لعملية تسجيل الدخول إلى Gmail ، من المهم جدًا أن نعرف ذلك لأننا أحيانًا ندير حسابي جيميل - أحدهما للتواصل الشخصي والآخر للأغراض المهنية، ولكن تسجيل الدخول إلى حساب ثان في كل مرة يمثل مشكلة.

اتبع هذه الخطوات لتسجيل الدخول إلى حساب جيميل آخر على هاتف ذكي.

الخطوة 1: لاستخدام حساب Gmail آخر، توجه إلى التطبيق على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: انقر فوق أيقونة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا ثم اختر خيار "إضافة حساب آخر".

الخطوة 3: سيعرض خيار إضافة حساب آخر من Google و Outlook و Yahoo وغيرها.

الخطوة 4: سيتعين عليك التحقق من أنك تستخدم بصمة إصبعك أو كلمة مرورك.

الخطوة 5: أدخل معرف البريد الإلكتروني المختلف وكلمة المرور لتشغيل الحساب، كذلك يمكنك استخدام نفس العملية لإضافة حساب Gmail آخر على هاتفك الذكى.

كيفية تسجيل الدخول إلى حساب Gmail آخر على سطح المكتب

إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى حساب Gmail مختلف عبر سطح المكتب، فاتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: إذا تم تسجيل الخروج من حسابك ، فستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك عبر كلمة المرور.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة الملف الشخصى واختر خيار "إضافة حساب آخر".

الخطوة 3: أدخل معرف البريد الإلكترونى الخاص بك وأضف كلمة المرور.

الخطوة 4: قمت بتسجيل الدخول إلى حساب آخر.

كيفية التبديل بين حسابي Gmail على هاتفك الذكي أو سطح المكتب

بعد تسجيل الدخول بحساب جيميل مختلف، يمكنك التبديل بين حسابين والتبديل بين حسابات Gmail على الهاتف الذكي وسطح المكتب متشابهان تمامًا.

الخطوة 1: افتح حساب Gmail الخاص بك ، ثم انقر فوق أيقونة الملف الشخصي.

الخطوة 2: حدد الحساب الذى تريد تشغيله.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كنت تستخدم Gmail عبر الهاتف الذكى، فلن تحتاج إلى إعطاء كلمة المرور في كل مرة، ومع ذلك إذا كنت تستخدم Gmail على سطح المكتب فسوف يطلب كلمة المرور.