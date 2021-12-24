شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ضبط إشعارات "إنستجرام" على الجهاز أو التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبقيك الإشعارات الفورية من انستجرام على إطلاع دائم بما يحدث أثناء عدم التمرير عبر التطبيق، من إشعارات النشر من الأشخاص الذين تتابعهم إلى الإعجابات والتعليقات على منشوراتك وقصصك، فتمنحك إشعارات إنستجرام ملخصًا سريعًا دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وهنا نقدم لك الفرق بين السماح لإشعارات إنستجرام على جهاز وعلى التطبيق، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

خطوات تمكين إشعارات انستجرام على جهاز iPhone:1. افتح الإعدادات، وفوق الإخطارات.

2. في قسم نمط الإخطار، ابحث عن انستجرام واضغط عليه.

3. اضغط على شريط التمرير بجوار السماح بالإشعارات، وعند تشغيلها، سيتحول شريط التمرير إلى اللون الأخضر.





خطوات تمكين إشعارات انستجرام على جهاز Android:1. افتح الإعدادات، واضغط فوق التطبيقات والإشعارات.

2. ابحث واضغط على انستجرام من قائمة التطبيقات.

3. اضغط على الإشعارات ثم اضغط على شريط التمرير بجوار جميع إشعارات انستجرام، وعند تشغيلها سيكون شريط التمرير باللونين الأزرق والأبيض.





خطوات تشغيل الإشعارات من تطبيق انستجراميمكنك لتشغيل إشعارات Instagram في التطبيق على iPhone أو Android:

1. افتح تطبيق Instagram، واضغط على أيقونة الملف الشخصي في أسفل يمين الشاشة.

2. اضغط على زر القائمة أعلى يمين الشاشة (يبدو وكأنه ثلاثة خطوط أفقية)، ثم اضغط فوق "إعدادات".

3. اضغط على الإشعارات.

4. اضغط على أنواع مختلفة من الإشعارات لتغيير الإعدادات الخاصة بك، فعلى سبيل المثال، في قسم المنشورات والقصص والتعليقات، يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات الإعجابات تمامًا أو تشغيلها للأشخاص الذين تتابعهم أو كل شخص على إنستجرام.