اتهامات لشركة Tesla بأنها تسمح للسائقين بلعب ألعاب الفيديو أثناء ركوب السيارات

تقول الحكومة الأمريكية إنها تحقق في بيع أكثر من نصف مليون سيارة تسلا منذ عام Tesla، بعد تقارير تفيد بأن السائقين يمكنهم لعب ألعاب الفيديو المتاحة على شاشة العرض الرئيسية أثناء القيادة.

شكاوي ضد شركة Tesla بخصوص الأمان والسلامة

تقول الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إنها تلقت شكوى في أغسطس تفيد بأن الألعاب الحية والبحث على الإنترنت – والتي من المفترض أنها مقصورة على الركاب فقط أثناء تحرك السيارة – يمكن أن يلعبها أي شخص في السيارة في أي مكان او اي زمن، وقال مكتب العيوب والتحقيقات في تقرير إنه “أكد أن هذه القدرة متاحة منذ ديسمبر 2020 في سيارات تسلا المجهزة ببرنامج Passenger Play”.

التقييم الأولي لـ ODI

يشمل التقييم الأولي لـ ODI ما يقدر بـ 580.000 سيارة Tesla Model 3 و Model S و Model X التي تم بيعها بين عامي 2017 و 2022، بناءً على التقارير التي تفيد بأن وظائف اللعب في Tesla -والتي تظهر على شاشة اللمس المركزية الأمامية من مقعد السائق- ممكّنة حتى أثناء قيادة السيارة، هذه الوظيفة التي يشار إليها باسم “Passenger Play” قد تشتت انتباه السائق وتزيد من خطر وقوع حادث، وفقًا لتقرير ODI.

تقرير صحيفة نيويورك تايمز

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن تسلا قامت بتحديث ألعاب الفيديو القابلة للتشغيل في معظم مركباتها عبر تحديث OTA هذا الصيف، سمح التحديث بتشغيل بعض الألعاب على شاشات اللمس أثناء حركة المركبات، قبل التحديث لم يكن من الممكن لعب ألعاب Tesla Arcade إلا أثناء وقوف السيارة.

خاصية Passenger Play

تأكيدات أن إشعارًا ينبثق عند بدء الألعاب، ويجب على المستخدم النقر فوق زر التأكيد “أنا راكب” قبل اللعب، ومع ذلك لا يوجد الكثير لمنع السائق من النقر على الزر وممارسة الألعاب واساءة استخدام خاصية Passenger Play، يتسائل العديد من الناس “لماذا يُسمح للشركة المصنعة بإنشاء ألعاب او فيديو يشتت الانتباه بطبيعته يأخذ أكثر من ثلثي الشاشة التي يعتمد عليها السائق للحصول على جميع معلومات السيارة؟”

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