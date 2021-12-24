نظارة ذكية مميزة وجهاز MateBook X Pro 2022.. تعرف على آخر إصدارات هواوي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 36 دقيقة

كشفت شركة هواوي الصينية خلال فعاليات الحدث الذي انطلق الخميس عن أحدث إصداتها، والتي تضمنت نظارة ذكية وجهاز MateBook X Pro 2022.

تنطلق نظارة هواوي الذكية بثلاثة من التصاميم في الإطار بين Boston، وWellington إلى جانب Aviator، كما تدعم عدسات طبية أو عدسات شمسية.

أيضاً تتميز Huawei smart glasses بمكبرات صوتية 128مم بآداء قوي، مع ميكروفون الذي يدعم إستخدام مساعد Celia الرقمي للتحكم في النظارة.

كما تقدم هواوي النظارة الذكية بنظام HarmonyOS، وتدعم تلقي المكالمات الصوتية، والإستماع إلى الموسيقى، وأيضاً تسجيل الملاحظات دون الحاجة إلى الهاتف.

وتدعم النظارة الذكية أيضاً تتبع حالة عين المستخدم الصحية، كما تأتي بمعايير IPX4 في مقاومة رذاذ الماء، ويصل عمر البطارية إلى 16 ساعة من الشحن، أو 4.5 ساعة من التحدث في المكالمات الصوتية، أو 6 ساعات من الإستماع للموسيقى.

ويبدأ سعر الإصدار المميز بعدسات طبية من 266 دولار، بينما يأتي الإصدار المميز بعدسات شمسية بسعر 299 دولار، على أن يبدأ الحجز المسبق في السوق الصيني اليوم.

تقدم هواوي جهاز MateBook X Pro للعام 2022 بشاشة بخاصية اللمس مميزة بحجم 14.2 إنش، ودقة 3120 في 2080 بيكسل ومعدل تحديث 90Hz، وأبعاد 3:2، وسطوع 500nit، كما تدعم تدرج لوني P3.

كما يأتي الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل Rocket Lake، مع قدرة بطارية 60Wh، ووزن 1.38 جرام، وسماكة 15.5مم.

أيضاً للإتصال تدعم هواوي الجهاز بعدد 4 من منافذ USB-C تتضمن اثنان من منافذ USB 3.2، مع مدخل للسماعات، وشاحن 90W GaN USB-C.

كما يأتي الجهاز بكرت شاشة Intel Iris Xe مدمجة، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في M2 SSD، أيضاً ينطلق بنظام تشغيل Windows 10، وسعر يبدأ من 1490 دولار.