خطوة سلبية من لجنة البورصات الأمريكية تجاه البيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

رفضت السلطات التنظيمية الأمريكية طلبين لإطلاق صندوق متداول في البورصة مرتبط بالبيتكوين، مع استمرار القلق حيال الاحتيال على المستثمرين.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن المقترحات المقدمة من “فالكيري انفيسمنتس” و”كريبتوين” فشلت في تلبية متطلبات منع الممارسات الاحتيالية والتلاعب اللازمة لحماية المستثمرين.

وجاء القراء بعد حوالي شهر من رفض الوكالة الفيدرالية طلب “فان إيك” لإطلاق صندوق مرتبط بالسعر الفوري للبيتكوين.

وكانت اللجنة الأمريكية قد وافقت على إطلاق صناديق متداولة مرتبطة بالعقود الآجلة للبيتكوين في شهر أكتوبر الماضي، لكنها ترفض صناديق تتبع العملات المشفرة بشكل مباشر.