شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال أمازون فى نيويورك يقومون بمحاولة أخرى لتشكيل نقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد عمال المستودعات السابقون والحاليون فى JFK8 مركز الوفاء في أمازون في جزيرة ستاتن نيويورك، إعادة تقديم طلب لإجراء تصويت على النقابات، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وقدم العمال عريضة إلى المجلس الوطني للعلاقات العمالية في نوفمبر، ولكن كان عليهم الانسحاب بعد فشلهم فى جمع توقيعات كافية لتتم الموافقة عليها، وهذه المرة ورد أن المنظمين تمكنوا من جمع أكثر من 2500 توقيع عامل ويصلوا إلى نصف العاملين والبالغ عددهم 5000 شخص يعملون فى المنشأة.

ويأمل العمال فى تشكيل اتحاد عمال الأمازون، والذي سيكون مجموعة مستقلة غير مرتبطة بأي نقابة وطنية كبرى، وأحد المنظمين الرئيسيين هو كريستيان سمولز الذي قاد مسيرة في JFK8 حول تعامل عملاق التجارة الإلكترونية مع سلامة COVID في المستودع، وطرد أمازون سمولز بعد ذلك، قائلاً لشبكة سي إن بي سي إنه "تلقى تحذيرات متعددة لانتهاكه إرشادات التباعد الاجتماعي".

ومع ذلك لا يزال سمولز منخرطًا إلى حد كبير في جهود المنشأة المتجددة لتكوين نقابات، وفى رسالة بريد إلكتروني إلى الواشنطن بوست أشار إلى ما حدث في مستودع بيسمير في أمازون، قائلاً إن "عمليات التصويت التي طال أمدها يسيطر عليها الرؤساء الذين يستخدمون تلك الفترة للكذب على العمال وترهيبهم وتهديدهم للتصويت بـ" لا "للنقابة.

وعارضت أمازون بشدة انضمام عمالها إلى النقابات، عندما قدم الأشخاص في JFK8 التماسًا لأول مرة للانضمام إلى نقابة، قال عملاق التجارة الإلكترونية لـ Engadget في بيان: كشركة، لا نعتقد أن النقابات هى أفضل شىء لموظفينا، وكل يوم نقوم بتمكين الناس لإيجاد طرق لتحسين وظائفهم، ولا يمكن المبالغة فى فوائد العلاقات المباشرة بين المديرين والموظفين بديلا عن النقابة، وتسمح هذه العلاقات بسماع صوت كل موظف، وليس فقط أصوات قلة مختارة، ولقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في السنوات والأشهر الأخيرة في مجالات مهمة مثل الأجور والسلامة، كما أن هناك الكثير من الأشياء التى يمكننا الاستمرار فى القيام بها بشكل أفضل وهذا هو تركيزنا لمواصلة التحسن كل يوم .