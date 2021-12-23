شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعطل ميزة "Hold for Me" على Pixel 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي قدمت Google ميزة حصرية لأجهزة Pixel تسمى "Hold for Me" والتي يمكن أن تنبهك عندما تلتقط شركة ما مكالمتك في النهاية، ومع ذلك تم تعطيل هذه الوظيفة مؤقتًا على Pixel 6 بسبب خطأ في تحديث ديسمبر، وفقًا لما أفاد به مطورو XDA ونشره موقع engadged.

وقالت Google في منشور على المجتمع إن مالكي Pixel 6 قد يفقدون أيضًا أداة فحص المكالمات التي تمنع المتصلين الآليين من رنين هاتفك .

وكتبت الشركة: "في ضوء خطأ في تحديث Android لشهر ديسمبر، نقوم بتعطيل Hold For Me و Call Screening على أجهزة Pixel 6 التي تعمل على إصدار Android S December QPR، وتؤثر المشكلة فقط على هواتف Pixel 6 مع آخر تحديث أمنى في ديسمبر 2021، وليس أي أجهزة قديمة، وإذا لم تكن قد تلقيت التحديث بعد فيجب أن تستمر في الوصول إلى هذه الميزات.

وبدأ Hold for Me كميزة حصرية بالولايات المتحدة ولكن تم توسيعه مؤخرًا ليشمل كندا، كما لاحظ مطورو XDA إنه يستخدم تقنية دوبلكس AI من Google لاكتشاف متى يأتي شخص حقيقي على الخط لتلقي مكالمتك، مما يجنبك ألم الاستماع إلى موسيقى المصعد المتكررة أو الرسائل المسجلة مسبقًا، وتستخدم تقنية فحص المكالمات من Google أيضًا تقنية Duplex AI ، التي تم إطلاقها بوعد بإجراء حجوزات مطاعم لك تلقائيًا.