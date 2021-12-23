تحميل Z3X Samsung Tool Pro لتعريفات سامسونج “بديل أودين”

يمكنك تنزيل وتثبيت Z3X Samsung Tool Pro من خلال هذا المقال بكل سهولة حيث يمكنك من خلالها تفليش وتركيب الرومات للموبايل السامسونج وعمل نسخة احتياطية للبيانات، هذه الأداة تعمل مثل أداة اودين بل البعض يقول أن أداة Z3X Samsung Tool Pro ربما تكون أفضل من برنامج Odin حيث يمكنها القيام بالعديد من الأدوار التي لا يقوم بها برنامج الأودين.

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أداة Z3X Samsung Tool Pro

هذه الأداة التي تسمي z3x Samsung tool pro تعتبر أحد أفضل أدوات تفليش الهواتف الذكية التي تستخدم لتفليش أجهزة سامسونج، تمتاز هذه الأداة بالعديد من المميزات ليس مجرد دور واحد تقوم به بل العديد من المهام يمكن القيام بها من خلال هذه الأداة علي عكس أداة الاودين التي تقوم بدور واحد؛ وهو تثبيت الرومات فقط علي هاتفك، ستجد العديد من مميزات أداة Z3X Samsung Tool Pro في الفقرة التالية.

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مميزات Z3X Samsung Tool Pro

يمكنك التحكم في شكل الأداة كما تريد ليكون متناسباً معك

يحتوي البرنامج علي العديد من اللغات التي يمكنك استخدامها مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الانجليزية.

ستجد خيار يسمي Log في القائمة الرئيسية من خلاله يتم عرض جميع العمليات التي تم القيام بها.

يمكنك من خلال البرنامج تحميل أي ملفات يمكن أن تستخدمها في تفليش الهاتف.

يمكنك تحويل هاتفك الي وضع الريكفري أو التحميل من خلال الأداة بكل سهولة.

عرض كل معلومات وتفاصيل هاتفك مثل بيانات المصنع والرقم التعريفي وبيانات نظام الهاتف

اعادة اعدادات الجهاز الي الاعدادات الافتراضية ” ضبط مصنع للهاتف ” من خلال الضغط علي Factory Reset

تستطيع بكل سهولة تخطي حماية FRP “حماية جوجل” من خلال أداة Z3X Samsung Tool Pro

تثبيت ملفات التحديثات السابقة

يمكنك عمل “Backup” نسخة احتياطية للبيانات ثم استعادتها مرة أخري للحفاظ علي البيانات من الضياع.

يمكن تفليش رومات الهاتف بدون اي متاعب حيث أن التطبيق داعم لكل ملفات الرومات بغض النظر عن اللغة. (هذه الميزة متاحة للعديد من هواتف سامسونج)

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تحميل Z3X Samsung Tool Pro

بعد ان قمنا بالتعرف علي مميزات هذه الأداة الخاصة بتفليش هواتف سامسونج يمكنك الأن تحميلها بكل سهولة مباشرة من خلال الرابط في الاسفل.

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طريقة تثبيت Z3X Samsung Tool Pro

أول خطوة قم بتحميل الأداة من خلال الرابط السابق.

قم بفك ضغط ملف SamsungToolPRO 41.rar الذي قمت بتحميله

قم بالدخول للمجلد الذي يحتوي علي الأداة

افتح البرنامج ستظهر لك الشاشة التالية منها يمكنك اختيار اللغة التي تريد استخدامها “يوجد العديد من اللغات”

اختر خيار “أنا أوافق على الشروط” I Accept The Agreement ثم اضغط علي Next

من الشاشة التالية اختر على “قرأت وموافق علي الشروط” I Have Read And Accept The Agreement، وبعد ذلك إضغط على “التالي” Next.

من الشاشة التالية اضغط التالي “Next”

الخطوة الأخيرة اضغط علي “تثبيت” install لتثبيت الأداة ثم انتظر حتي ينتهي.

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خاتمة

بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات لتثبيت أداة Z3X Samsung Tool Pro تستطيع الأن الاستفادة وتجربة كل هذه المميزات التي ذكرناها سابقاً في المقال وذلك بكل سهولة نظراً لأن الأداة استخدامها في غاية السهولة ولا تحتاج لتكون خبير بالكمبيوتر لكي تستطيع استخدامه، اذا واجهتك أي مشكلة كل ماعليك هو ان تترك لنا تعليق علي المقال وسنرد عليك في اقرب فرصه ويمكنك أن تتواصل معنا من خلال صفحة عرفني دوت كوم علي الفيس بوك او علي تويتر او علي الانستجرام، وفي النهاية نتمني أن نكون قد أوصلنا المعلومات بشكل مبسط وسهل لمتابعينا الأعزاء.

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