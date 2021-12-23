شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور ساعات ذكية بمواصفات مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بساعة ذكية تطورها جوجل لتنافس ساعات آبل وسامسونج، وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة Google Pixel Watch ستحصل على هيكل أساسي دائري الشكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وشاشة لمسية منحنية الحواف وفقا لما نقلته RT.

وستحصل هذه الساعة على نظام Wear OS الحديث من جوجل، كما ستجهز بتقنيات تساعد المستخدم على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما سيكون بإمكان المستخدم ضبط ساعته بحيث لا تضاء شاشة الساعة بالكامل عند تلقي الأمر الصوتي بل تظهر على الشاشة ألوان جوجل الرباعية للمساعد الصوتي، ما سيساعد على ترشيد استهلاك طاقة البطارية.

كما ستكون شاشة الساعة على الأغلب مصنوعة من طبقتيتن تعمل إحداهما لإظهار الوقت والتواريخ وبعض البيانات في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، ما سيجعل البطارية تدوم مدة أطول.

وستجهز Pixel Watch بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما ستحصل على تطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني، وتطبيقات لمراقبة معدلات الخطواط التي يقطعها المستخدم يوميا، فضلا عن أن جوجل ستزودها بشريحة NFC، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة والهواتف الذكية وشبكات الإنترنت اللاسلكية.