شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تغلق المزيد من المتاجر بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تتمكن مجموعة من متاجر Apple Store في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا من تلبية احتياجات العملاء للتسوق في آخر لحظة وفقًا لـ Bloomberg .

وأغلق عملاق التكنولوجيا ثمانية مواقع مؤقتًا بسبب زيادة حالات COVID-19 بين الجمهور وبين موظفيها، وقالت وكالة الأنباء إن شركة آبل عادةً ما تغلق متجرًا للبيع بالتجزئة إذا ثبت إصابة حوالي 10% من موظفيها بـ COVID-19، وفقا لتقرير engadged التقنى.

والمواقع التالية مغلقة منذ يوم الثلاثاء: • دادلاند في ميامي • مول الجاردنز في بالم بيتش • ساحة لينوكس في أتلانتا • كمبرلاند مول في أتلانتا • قرية هايلاند في هيوستن • سوميت مول في ولاية أوهايو • الدراج لين في نيو هامبشاير • سانت كاترين في مونتريال كما أغلقت الشركة متاجر في هاواي وماريلاند وأوهايو وأوتاوا (كندا) وتكساس في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من استمرارها لبضعة أيام فقط ، ومع ذلك لا يزال أحد مواقع البيع بالتجزئة في ميامي مغلقًا.

وقالت الشركة لبلومبرج في بيان: "نحن نراقب الظروف بانتظام ، وسنقوم بتعديل إجراءاتنا الصحية لدعم رفاهية العملاء والموظفين، ولا نزال ملتزمين بنهج شامل لفرقنا يجمع بين الاختبارات المنتظمة والفحوصات الصحية اليومية، وإخفاء الموظف والعميل، والتنظيف العميق، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر ".

وربما في محاولة لإقناع الناس بالتسوق عبر الإنترنت بدلاً من ذلك، تقدم Apple للعملاء "توصيل مجاني بالبريد السريع لمدة ساعتين على العناصر الموجودة في المخزن، ولا ينطبق العرض على "منتجات Mac المحفورة المخصصة و أنواع طلبات معينة بما في ذلك الطلبات المدفوعة بتمويل أو عن طريق التحويل المصرفى، ولكن طالما كان المنتج مؤهلاً ومتاحًا - إنها العطلات ولا تزال الشركات تكافح من نقص المكونات، لذلك من المرجح أن يكون التوفر محدودًا، ويمكن للمشترين الحصول على طلباتهم مجانًا إذا طلبوا قبل الساعة 12 ظهرًا في 24 ديسمبر.

واتخذت شركة Apple خطوات أخرى فى وقت سابق من هذا الشهر بعد ارتفاع عدد الحالات وظهور متغير Omicron، لقد اختارت تأجيل خطط العودة إلى المكتب والتي كان من المقرر أن تبدأ في فبراير، وأعادت متطلبات القناع فى جميع متاجرها فى الولايات المتحدة.