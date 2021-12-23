تطبيق Router Chef للتحكم في الراوتر الخاص بك وتغيير إعداداته

تطبيق Router Chef تطبيق من تطوير مصري يمكن ان تستعمله للتحكم في الراوتر الخاص بك وتغيير إعداداته، نفس فكرة الدخول الى صفحة 192.168.1.1 لكن هذه المرة في تطبيق بسيط سهل الاستعمال، من المعضلات التي تواجهك كمستخدم عادي هو بعض -او كل- المكتوب في صفحة الراوتر بشكل غير مفهوم، هذا التطبيق يساعدك في عكس هذا الأمر حيث انه يريد تقديم واجهة صديقة للمستخدم، يريد شرح كل المعلومات الغير مفهومة من الراوتر، وتقديم دعم كامل بشكل أبسط من الذي تحصل عليه في صفحة الراوتر، لنتحدث قليلًا عن هذا التطبيق.

جدول المحتويات 1 تطبيق Router Chef

تطبيق Router Chef 2 الخلاصة

الخلاصة 3 للتحميل

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تطبيق Router Chef

تطبيق مميز من مطور مصري يهدف الى تسهيل استعمال والتعديل على جهاز الراوتر الخاص بك، بدلًا من الصفحة الرئيسية للراوتر -والتي تدخلها من رابط 192.168.1.1– لتستطيع التعامل مع الراوتر بشكل أسهل وأفضل، لا تواجه مشاكل مثل ان الراوتر يبدو لك مبهمًا من ناحية المعلومات التي تخرج منه، يعرض لك التطبيق كل شيء بشكل بسيط وجيد سهل التعامل معه، تطبيق Router Chef بسيط جدًا، وله مجموعة واسعة من المزايا ستفيدك بشكل كبير خاصة ان كان الراوتر الخاص بك مدعومًا به، سنذكر أبرز مميزات التطبيق والراوترات المدعومة كذلك، ننوه فقط ان هذا المقال ليس مراجعة للتطبيق فلم نجرب التطبيق بما يكفي لنستطيع اعطاء مراجعة له، والتطبيق لازال في بدايته فلا نريد ان نختبره في وقت قد لا يكون فيه في أفضل وقت للاستعمال.

مميزات تطبيق Router Chef

الوصول الى كامل اعدادات الواي فاي والراوتر

تغيير اسم شبكة الواي فاي وكلمة المرور

عرض كامل المعلومات حول شبكة الانترنت المنزلية بشكل أسهل

التحكم في عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة وتحديد حد أقصى للعدد المتصل

تحديد سرعة الواي فاي بسرعة 6Mbps (6 ميجابت في الثانية)

التحكم في قوة الشبكة وخفضها وتقويتها حتى الحد الأقصى

التحكم في الراوتر بحساب مخصص لتغيير اعدادات الراوتر بسهولة بعد Reset

إعادة تشغيل الراوتر وإعادة تعيين اعداداته

صور التطبيق

أجهزة الراوتر المدعومة

DN8245V

DG8045

HG630V2

HG633

HG531V1

ZTEH188A

ZTEH168N

ZTEH108N

VN020F3

VMG3625

الخلاصة

تطبيق Router Chef من التطبيقات الواعدة، كبداية التطبيق لازال يتم تطويره وسيحمل دعم لعدد أكبر من أجهزة الراوتر في الفترة القادمة، التطبيق بوابة لتسهيل استعمالك للراوتر وفهمك لكل ما يُكتب على صفحة الراوتر، وهو تطبيق مجاني، فهذه نقطة ممتازة جدًا من التطبيق نفسه، يمكنك تحميل التطبيق من الرابط بالأسفل وتجربته.

للتحميل

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