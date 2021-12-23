تفاصيل مذهلة حول هاتف Magic V الـ”قابل للطي من هونور”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ماركة صناعة الهواتف الذكية الصينية “أونور” عن هاتف جديد تستعد لطرحه سيكون الأول القابل للطي الذي تنتجه.

ووفق موقع “ذا فيرج” قامت “أونور” بطرح صورة تشويقية أول تكشف عن اسم الهاتف الجديد، Magic V، مع توقعات بوجود عدة إصدارات مختلفة منه.

وبحسب الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، الشركة الصينية لم تحدد الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف حتى الآن، غير أن “أونور” تعمل على تطوير أول هواتفها القابلة للطي منذ عام 2019.

ووفق تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لـ “أونور”، “جورج تشاو”، فإن شركته تطمح منذ مدة طويلة لطرح أول هواتفها القابلة للطي، غير أن الخوف من كونه أغلى في تكلفته من شريحة الشباب التي تستهدفها الشركة هو ما دفعها لإستغراق وقت أطول لتطويره.

هاتف X30 5G

وكانت أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي X30 5G الجديد من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بتصميم عصري ويأتي بدون حواف تقريبا، ويشتمل على شاشة IPS قياس 6.8 بوصة بدقة وضوح 2388 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف الذكي X30 5G الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 695 من الفئة المتوسطة مع مودم 5G، والذي يوفر قدرة حوسبة أعلى بنسبة 15% وأداء رسوميات أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمعالج Snapdragon 690. وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 6 إلى 12 جيجابايت والذاكرة الداخلية 128 و256 جيجابايت.

وعلى الجانب الخلفي تظهر وحدة الكاميرا الثلاثية المستديرة؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى الفلاش LED، وتظهر كاميرا السيلفي في فتحة صغيرة وتعمل بدقة 16 ميجابيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي X30 5G الجديد من خلال بطارية سعة 4800 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 66 وات، وبالتالي فإنه يمكن إعادة شحنها حتى 80% في غضون 30 دقيقة، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل هونور Magic UI 5.0، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

الهاتف الذكي X30 5G الجديد من هونور يمتاز بشاشة تعمل بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل>