شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف HUAWEI nova 9.. اختيار الشهر لأفضل هاتف بتقنية الشحن فائق السرعة وكاميرا سينمائية بدقة 50 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الجميع بامتلاك هاتف ذكي أنيق وعصري ويتمتع أيضاً بمزايا تجعله هاتفاً اعتماديًا ومبتكراً سواء كانت تلك المزايا عبارة عن كاميرا عالية الدقة، أداء عالي طوال اليوم للاستخدام المكثف أو بعض المزايا الرائعة التي تجعل الاستخدام اليومي للهاتف أكثر سهولة وبساطة، لذا أطلق شركة هواوي هاتفها الأحدث HUAWEI nova 9 رسمياً في السوق المصري والذي يتميز بإمكانيات تصوير فائقة وأسعار تنافسية تجعله الخيار الأفضل في فئته في 2021.

ويتميز هاتف HUAWEI nova 9 بتقنيات مبتكرة وتصميم عصري وكاميرا 50 ميجابكسل من شأنها إحداث ثورة في عالم التصوير بفضل نظام الكاميرا القوي وميزات الفيديو الجديدة التي تساهم في خلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم للحظات حياتهم. كما يحتوي الهاتف على شاشة منحنية ملونة بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطح مدبب، مما يقلل من الحافتين اليمنى واليسرى للحصول على رؤية غامرة.

وتتيح كاميرا هاتف هواوي الجديد nova 9 للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يتميز أيضاً بشاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الطبيعية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الطويل وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط التي توفر تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق الترابط بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.

وابتداءً من الخميس 23 ديسمبر، يمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9، والاستمتاع بالعروض والخصومات المتوفرة أثناء فترة الحجز المسبق، حيث يمكن للعملاء الحصول على سماعة HUAAWEI FreeLace وميزان HUAWEI Scale 3 عند شراء الجهاز وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية لهاتف HUAWEI nova 9 32 ميجابكسل بما يدعم تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K، وتثبيت الفيديو AIS (AI Image Stabilization)، وتسمح أيضاً للمستخدمين التقاط صور عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث أمام الكاميرا أو عند قيامهم بالتدوين عبر الفيديو، حيث يمكن باستخدام تطبيق Petal Clip الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات.

كما أن التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أصبح أمرًا سهلاً مع هاتف HUAWEI nova 9، مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة.

ويعمل هاتف HUAWEI nova 9 الجديد على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين، إلى جانب توافر متجرHUAWEI AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.







